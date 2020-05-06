萬元紓困湧人潮惹民怨 衛福部一張圖解說 身分證+切結書即可申請

衛福部擴大急難紓困，有工作無加保者排富補助 1 萬元，新制上路第一天，各地公所出現大量排隊人潮，衛福部次長蘇麗瓊今 (6) 日表示，民眾只要攜帶身分證，即使無法提供存摺、工作證明等，只要立切結書即可申請，且沒有名額限制。

行政院今天下午舉行紓困振興方案記者會，由政務委員龔明鑫、勞動部次長林明裕及蘇麗瓊等人出席，衛福部也以一張圖詳細解說申請條件。

民眾主要攜帶身分證，以及證明因疫情影響工作，若無證明可以簽切結書；另外要帶全戶人口存摺、未具有其他保險身分與未領取其他政府紓困補助證明，但如果沒有上述 3 項證明，政府也可以直接幫忙查核。

蘇麗瓊表示，申請 1 萬元紓困並沒有數量的限制，只要符合資格者就可申請，民眾可以選擇領取現金或直接匯入帳戶。

至於切結書一旦發生問題，公所承辦人員是否會被究責？蘇麗瓊強調，第一線受理人員已經非常辛苦，中央地方是一體的，後續若有有追討責任，中央地方會共同找出解決方法，不會把壓力放在承辦人身上。

衛福部長陳時中也在指揮中心例行記者會上宣導，急難紓困申請會開放到 6 月底，有 2 個月的時間可以慢慢申請，他明白需要紓困的民眾心裡很急，但若能稍微錯開時間，對各界都方便、服務也比較好，若證明不易取得，具結證明就可申請。

至於農漁民紓困補助的部分，農委會主委陳吉仲表示，參加農保及農民職災保險者中約 99 萬人資料完整且已排富，15 日以前會直接將生活補貼每人 1 萬元匯入帳戶，不過，另外 14 萬名實際耕作者 11 日須至農會申辦。