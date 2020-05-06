〈台塑四寶業績發表〉台塑上調Q2營收至持平 台化看好營運將逐步轉佳

台塑四寶今 (6) 日公告 4 月營收，持續較上月與去年同期衰退。台塑上 (4) 月原下修本季展望，但看好部分國家陸續解封，將本季營收上調至持平第 1 季；南亞維持原先預期，估將與首季相當；台化則維持營運將不如首季的看法，但看好產品價格已落底，營運可望逐步轉佳。

台塑 (1301-TW)

台塑董事長林健男指出，雖然第 2 季進入亞洲輕裂廠密集歲修期，但受疫情影響，第 2 季石化產品傳統旺季不旺，加上近期原油、原料乙、丙烯及石化產品價格走勢疲軟，客戶採購謹慎，部分產品減產因應，預估第 2 季開工率 84%，與上季持平。

林健男表示，5 月除防疫物資用原料供不應求、價格維持高檔外，受疫情及近期原油價格大跌影響，銷售量、價格仍較 4 月下滑，估營收將較 4 月衰退。不過，隨著部分國家陸續解封，預期 6 月需求緩步回升，營收將較 5 月增加，因此修正上月看法，由原預估第 2 季營收比第 1 季衰退，上修至持平。

林健男並預期，在第 2 季高價庫存去化完畢後，隨著開工率提升及生產成本降低，營運可望逐漸好轉。

南亞 (1303-TW)

南亞董事長吳嘉昭指出，在各國積極思考有限度解封下，加上塑膠加工、瓶用聚酯粒進入旺季，需求升溫，5 月聚酯產品營收可望增加；電子產品雖受車用需求下滑影響，但伺服器、5G 及宅經濟相關需求暢旺，營收力求持平；油價弱勢波動，原料低檔震盪，估化工產品營收減少。整體而言，估 5 月營收將較 4 月微幅增加。

展望本季，吳嘉昭指出，目前全球許多地區仍處確診高峰期，各國仍關閉交通及產業停工，終端市場需求停滯，第 2 季市場成長動能主要依賴中國內需市場回升程度，及視各國放寬管制措施進度而定；將把握此波生活社交模式改變的商機，及配合 5G 發展趨勢，掌握中高階材料持續成長機會，估營收將與第 1 季相當。

台化 (1326-TW)

台化副董事長洪福源指出，新冠肺炎疫情到 4 月底仍持續蔓延，疫情及油價崩跌使石化產品隨油價下滑，前 4 月油價跌掉 7 成，石化中間產品跌幅 3 至 5 成，下游塑膠則約 2 成左右，造成第 1 季銷售量萎縮。4 月銷售量能萎縮蔓延至下游產品，如福懋及越南台灣興業，石化中間產品則趨於緩和。而中國積極推動內需，鼔勵復工生產，將使寧波廠銷售有所改善，間接對台灣也有助益。

洪福源指出，5 月麥寮廠區安排 ARO-3 廠、SM-1/2 廠及 PTA 廠年度歲修， 加上下游福懋銷售量大幅下修，在售量減少下，營收估再下滑；整體而言，第 2 季營收如先前預估，仍將不如第 1 季，主要受到價格下修影響，銷售量則持平或略增，寧波廠及台灣塑膠產品銷量增加，將彌補麥寮 3 個廠定檢損失及福懋、越南興業的銷售萎縮。

洪福源也認為，4 月底石化、塑膠價格，除丙酮及 ABS 外，都遠低於過去十年最低價，可確定已在谷底，中國經濟復甦及歐美在疫情可控之下的逐漸解封，有利市場活絡，價格可望從 5 月起逐步回升，加上公司庫存損失即將克服，相信營運會慢慢向好。

台塑化 (6505-TW)

在油價方面，台塑化總經理曹明認為，近期歐美地區逐步解封，恢復部分商業活動，將使油品需求逐步好轉，市場恐慌情緒逐漸退散，加上 5 月起產油國開始加強減產力道，將使油價短期下檔獲支撐，仍須觀望解封後感染擴散情形及經濟活動恢復速度。而煉油廠 5 月隨著年度定檢結束，煉量逐步提升至每日 44 萬桶，惟近期煉製毛利持續疲弱。

輕油裂解方面，曹明指出，近期石化產品價格因下游庫存回補，止跌反彈，但原料價格相對低，輕裂廠仍可獲利，後續需求是否能維持，同樣仍須視經濟活動恢復速度而定，5 月產能利用率維持 97%、與 4 月相同。