中油、台塑化接連遭網攻 520前攻擊恐更嚴峻

台灣中油、台塑集團近日接連傳出遭惡意程式攻擊，立委王定宇關注國軍對於駭客攻擊的因應，國防部通資參謀次長曹進平今 (6) 日表示，目前國軍所有網路環境正常運作，內、外網未被攻擊，不過，合理研判 520 前攻擊會更加嚴峻。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長嚴德發等官員，進行專案報告並備質詢。

曹進平指出，國軍所有網路環境安全無虞，內、外網目前都沒有被攻擊的情形，對於近期駭客攻擊，國軍已有所掌握，但資訊有限，因為在我國網際網路防護體系中，國軍僅是成員之一，並不涉入犯罪及偵察工作。

王定宇詢問，5 月 20 日前，網路攻擊情勢是否加劇？曹進平回應，合理研判下，可能越來越嚴峻，中國入侵管道模式，是藉由移動式儲存設備及社群攻擊，國軍會在這兩項加強防護。

國安官員透露，自 2 月底開始，許多民主國家遭到網路攻擊，由於疫情蔓延，駭客主要先從醫療院所與公衛機構下手，包括之前傳出的疾管署、金融機構遭鎖定。近期中油及台塑化等企業則成為目標，中油甚至感染勒索病毒，導致捷利卡、中油 Pay 等服務一度無法使用。

國安官員指出，這些駭客攻擊並非個案，而是針對多個民主國家普遍性的網路襲擊，主要目的為測試及癱瘓，攻擊來源包括來自俄羅斯及中國等國。