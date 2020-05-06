宏碁再孵小金雞 擬拆分智慧空氣品質業務至宏碁智新

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (6) 日發布重訊表示，為鼓勵內部創業、擴大智慧空氣品質解決方案業務，將分割智慧空氣品質解決方案相關事業，轉至既存子公司 AGI，並暫定更名為宏碁智新，分割基準日暫訂為 7 月 7 日。

宏碁資深經理張鉅靈表示，智慧空氣品質解決方案以 AI 雲端技術為核心打造，從偵測、數據分析、揭露、改善建議、管理評估，完整五大功能一站式服務，目前已拿下彰化、嘉義、高雄等台灣西半部多項空氣品質相關標案。

據了解，宏碁智慧空氣品質解決方案去年營收約落在 1000 多萬，員工人數則落在 10 人，張鉅靈指出，子公司 AGI 目前為供貨美國 GrandPad 的硬體銷售公司，未來將調整業務負責智慧空氣品質業務，並持續耕耘政府及商用市場，也預計在零售市場分階段推出商用及家用產品。

宏碁表示，新事業將以宏碁擅長的資訊專業，並利用大數據跨足空氣品質市場，透過 Acer Air Monitor Pro 為中心的解決方案，建立有效率管理模式並利用智慧數據分析改善計畫成果。

宏碁分割智慧空氣品質解決方案相關事業營業價值預計為新台幣 5000 萬元，將按每營業價值新台幣 10 元換取宏碁智新新發行普通股 1 股，宏碁預計共換取宏碁智新普通股約 500 萬股。

宏碁表示，暫定分割基準日為 7 月 7 日，分割前後 AGI 或更名後的宏碁智新皆為宏碁 100% 持股子公司，對宏碁股東權益並無影響。