華固大直國票金控大樓案開始入帳 4月營收26億元創7個月新高

華固 (2548-TW) 今年入帳重點在大直商辦案，4 月首筆來自國票金控 (2889-TW) 的交屋金額 25 億元已入袋，推升華固 4 月營收達 26.24 億元，創 7 個月來新高，月增 15.18 倍，年增 22.05 倍，累計 2020 年前 4 月營收 36.43 億元，年增 2.38 倍。

國票金控以 56.7 億元買下華固大直商辦案 9 個樓面，並更名為「國票金控大樓」，日前瑞昱 (2379-TW) 也購入國票金控大樓 2 樓樓面及停車位，交易總金額 7.3 億元，華固預計，第 2 季底前華固大直商辦案 64 億元金額將全部入帳。

華固主管指出，國票金控大樓合建案至今分回且可售部分，只剩 1 樓的兩戶，合計 200 餘坪空間。

華固建設今天也召開董事會，通過 2020 年第一季財財報，營收 10.19 億元，毛利率為 23.98%，季增 14.66 個百分點，年減 3.35 個百分點，稅後純益為 1.54 億元，季增 1.8 倍，年增 52.2%，每股純益 0.56 元。

華固今年入帳來源為天母豪宅「天鑄」，及新北「新代田」成屋銷售，全年入帳重點在第 2 季的大直商辦案，另外第 2 季也將在江翠北重劃區推新建案「月河」，總銷逾 40 億元，今年全年營收估仍可破 100 億元。

華固去年稅後純益達 31.4 億元，創新高，年增 2.6 倍，每股純益 11.35 元。擬配發 7.5 元現金股利。