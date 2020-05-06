〈台股盤前〉上有年線反壓 下有季、月線支撐 短線橫盤整理

台股昨 (5) 日開高走低，終場上漲 54.13 點，以 10774.61 點作收，美股四大指數今晨全數走揚，不過，短線上檔有年線反壓，下檔有季、月線支撐，預期短期指數將呈現區間橫向整理格局。

台股昨天最高來到 10833.53 點，收復 5 日線，但上檔年線反壓沉重，盤中多空交戰，，且三大法人全數站在賣方，外資及陸資賣超 123.87 億元，自營商賣超 18.54 億元，投信賣超 0.2 億元，合計賣超 142.61 億元，使得台股 10800 點得而復失。

台股三王部分，台積電遭外資連 2 賣，昨小漲 0.5 元，收 295.5 元；大立光外資轉買，漲 85 元，收 3960 元；外資連續兩個交易日賣超鴻海，鴻海跌 0.4 元、收 74.1 元，跌破 5 日線。

今日觀盤重點，儘管大立光昨日收高，但需留意大立光昨日公布 4 月合併營收 46.83 億元，月減 14%，年減 6%，雖為歷年同期次高，但仍略低於市場預期。大立光表示，5 月拉貨動能將較 4 月下滑，6 月狀況目前仍看不到。

面板大廠群創昨日公布首季稅後淨損 52.69 億元，每股淨損 0.55 元，連六季虧損，加上友達首季虧損 49.91 億元，面板雙虎第 1 季合計虧損逾百億元。群創預期，本季資訊科技（IT）面板需求將維持暢旺，下半年電視面板需求可望逐季回溫，有助營運改善。面板雙虎股價表現值得關注。

昨天股價表現疲弱的鴻海，公告的 4 月合併營收 3809.25 億元，為歷年同期最佳，月增 9.6%，也比去年同期成長約 0.3%，是近五個月以來首度回到單月營收較前月與去年同期「雙增」的態勢。

整體來說，台股上檔有年線反壓，且市場上又有川普重啟美中貿易戰的傳聞，但低檔有季、月線支撐，預期短期指數呈現區間整理格局，若要突破整理格局，要靠攻擊量擴大至 2000 億元。