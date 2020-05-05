外資再賣123億元 同步買進0050、反向ETF 多空拉鋸意味濃

台股今 (5) 日遇年線反壓、開高走低，終場上漲 54.13 點或 0.5%，收在 10774.61 點，守住 10700 點，成交量則縮至 1785 億元，三大法人賣超 142.61 億元，外資再賣 123 億元，不過外資同步買超元大台灣 50 反 1 與元大台灣 50(0050)，並調節富邦 VIX 近 4.3 4.3 萬張，對盤勢看法仍己甚，多空拉鋸意味濃。

外資今日賣超 123.87 億元，投信賣超 0.2 億元，自營商賣超 18.54 億元，期貨方面，外資加碼多單 673 口，多單未平倉口數升至 36085 口。

觀察外資動向，買超元大台灣 50 反 1 近萬張，並加碼元大台灣 50 逾 2000 張，顯現對盤勢態度多空未明，其他各族群龍頭股則獲外資青睞，包括記憶體旺宏、面板股彩晶、食品股統一等，外資買超張數均逾 1000 張。

外資昨日大買富邦 VIX 後，今日隨即大賣近 4.3 萬張，並賣超大型權值股台積電與鴻海、面板雙虎友達與群創，以及金融權值股元大金與開發金等，賣超張數均逾 6000 張。

投信、自營商則與外資對作，同步買超開發金，加碼逾 1000 張，並調節旺宏，賣超逾 1500 張。