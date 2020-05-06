〈財報〉需求強勁 半導體科磊Q3營收獲利超預期 

半導體設備大廠科磊 (KLAC-US) 週二 (5 日) 於美股盤後公布 2020 年會計年度第三季財報，營收與獲利皆優於市場預期，另外服務業務強勁，在疫情的挑戰下依舊實現強勁自由現金流。
週二 (5 日) 科磊股價上漲 2.39% 以每股 155.63 美元作收，而在盤後公布財報後，科磊股價再漲 1.51% 至每股 157.98 美元。
基於 GAAP 財報關鍵數據：
- 營收報 14.24 億美元，優於市場預期的 13.9 億美元，亦優於去年同期的 10.97 億美元
- 淨利報 0.78 億美元，低於去年同期的 1.93 億美元，亦低於前一季的 3.81 億美元
- EPS 報每股 0.50 美元，優於市場預期的 1.92 美元，但低於去年同期的 1.23 美元
- 毛利率報 61.2%，優於市場預期的 60.1%
- 營業利益率報 34.6%，優於市場預期的 32.9%
- 營運現金流報 4.42 億美元
- 自由現金流為 3.99 億美元
基於 non-GAAP 財報關鍵數據：
終端產品佔總營收比重：
- 晶圓檢測佔比 38%
- 圖案技術佔比 21%
- 特殊半導體製程佔比 5%
- PCB、面板、電子元件等檢測佔比 7%
- 服務佔比 26%
- 其他 (含太陽能、儀器和科磊專業成熟品增強業務) 佔比 3%
公司財測與展望：
科磊在財報聲明中表示，儘管半導體設備產業目前供應緊張，但上半年度客戶需求依然強勁。產品營收總額達 10.5 億美元，略低於華爾街共識的 10.9 億美元，不過服務營收強勁，達到 3.73 億美元，超越華爾街預期的 3.483 億美元。
執行長 Rick Wallace 表示：「科磊在第三季度取得可觀的業績，反映出客戶對 KLA 產品和服務的需求強勁，以及我們出色的全球營運執行力，同時，在新冠肺炎 (COVID-19) 影響下，我們面臨著前所未有的挑戰。」
KLA 還提供醫療用品中 MEMS 製造和電源技術必不可少的產品，例如智慧體溫計和呼吸機。
這一年中，科磊的晶圓檢測、光罩檢測 (Mask Inspection) 和 疊對量測 (Overlay Metrology) 出貨量達到創紀錄的好成績；圖案技術 Gen5、掩模檢查和 Films Metrology 的需求勢頭仍在。
科磊指出，公司擁有強大的資產負債表，直到 2024 年都無任何重大債務到期，公司擁有不斷發展的多元化和類似訂閱的服務業務，使科磊業務獲利更具可預測性。
展望未來，科磊強調，公司持續受惠於晶圓代工與邏輯運算等客戶增加資本支出，加速 10 奈米、 7 奈米與 5 奈米製程以及 EUV 之發展，故整體而言需求前景仍然十分強勁。
科磊 2020 年會計年度 Q4 財測：
- 營收估落在 12.60 億至 15.40 億美元之間，市場預期為 13.6 億美元
- 毛利率估落在 59% 至 61% 之間
- 基於 GAAP 計算 EPS 估落在每股 1.58 至 2.64 美元之間
- 基於 non-GAAP 計算 EPS 估落在每股 1.81 至 2.87 美元之間，市場預期為 2.27 美元
今年以來，科磊股價下滑 12%，較 1 月 24 日創下的 52 週高點 184.50 美元下跌 15.70%，其表現仍不及那斯達克 100 指數，該指標迄今以來上漲 1.46%。
B。