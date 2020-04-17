三五族攻國防、半導體晶圓商機 下半年可望發酵

三五化合物族群英特磊 IET-KY(4971-TW)、環宇 - KY (4991-TW) 短期受新冠肺炎 (COVID-19) 影響營運，展望未來，法人表示，英特磊持續投入國防訂單研發，而環宇與晶成合作的 6 吋晶圓廠，效益可望在今年下半年發酵，看好全球疫情緩和後，將成今年營運動能。

據了解，英特磊生產國防應用材料，屬關鍵產業，生產不受疫情影響，近期也受惠中國訂單回溫、大廠回補安全庫存，4、5 月訂單正常，法人認為，若疫情在第 2 季獲控制，英特磊下半年營運可望回溫，全年營收仍將保持年增 5-15%。

據英特磊規劃，應用銻化鎵 (GaSb) 的國防訂單近期已完成研發，預期 4 月開始試產、7 月正式簽約出貨，將是下半年主力成長動能。

環宇近年則持續拉升 KGD 產品比重，去年開始投資晶成半導體，合作 6 吋晶圓廠，環宇指出，受疫情影響，設備、技術移轉進度稍有遞延，但近期設備陸續到位，最快年底量產，未來將生產氮化鎵 (GaN)RF 射頻晶圓、BAW 手機濾波器、VCSEL 產品，每月最高產能可達 7000 片。

環宇目前持股晶成約 36.06%，預計今年將再投資，提升持股比例至 49%。

展望今年，法人表示，三五化合物仍是 RF 射頻元件、VCSEL 等關鍵材料，雖然短期受肺炎疫情影響，中國客戶第 1 季訂單遞延、歐美疫情延燒，但相關訂單可望在第 2 季陸續出貨。

英特磊第 1 季營收 1.5 億元，季減 15.7%、年減 16.86%；環宇第 1 季營收 3.67 億元，季減 22.9%、年減 2.79%。