低接觸消費趨勢成形 統一超搭擴大導入新機台衝鮮食銷售

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (21) 日指出，因應近期民眾少群聚、保持社交距離而形成低接觸消費現象， 7-ELEVEN 推全新開發並通過商檢具專利的掃描式微波爐，率先在未來超商 X-STORE 一號店導入 5 台，接下來將擴大導入至一般店鋪，可望帶動鮮食銷售。

為因應低接觸的消費趨勢，7-ELEVEN 即日起於 X-STORE 未來超商一號店導入掃描式微波爐 2.0 全新升級版，並積極推動智 FUN 機推分流消費，以及非現金支付等。

7-ELEVEN 說明，X-STORE 一號店未來超商店內設計的「掃描式微波爐」，即日起新增 QR Code 功能，也就是令鮮食商品採用 QR Code 二維條碼，置於微波爐的掃描感應器後，即可自動辨別需微波的時間，無須再按鈕操作，減少人機接觸頻率。

7-ELEVEN 強調，升級為二維條碼是目前趨勢， 而除了設備升級，在鮮食包裝上也至少測試上百個商品來確認最適的微波火力與秒數，以及如何分段微波、QR Code 的大小和編碼方式等，目前有超過 70 款鮮食商品可使用 QR Code 掃描微波，包括熟菜、沙拉、調理麵包、米食、便當、飯糰和鮮食麵等。

目前掃描式微波爐 2.0 於 X-STORE 一號店共導入 5 台，開放一般消費者自助微波使用，未來將擴大導入，在低接觸的消費趨勢下，可望進一步推升鮮食消費動能。

此外，7-ELEVEN 觀察到，防疫期間消費者少上餐廳且多就近解決三餐，7-ELEVEN 智 FUN 機機台業績成長幅度明顯，年增約 20%，各商圈以飲品、早正餐、零食等較為暢銷，目前總鋪機數已超過 440 台，近期也將陸續於各機台新增一卡通支付功能，未來將可便利使用三大電子票證支付。