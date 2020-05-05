台股挑戰季線 低本益比股當道

台股上周再度上演驚奇，指數不到月線就防守成功，週一又再度帶量上漲，雖然季線尚未突破，但從格局來看，區間整理型態已成，短線要跌破月線是更不容易的事了，從 3 月底我便不斷苦口婆心勸勉投資朋友，台股跌到 9000 點以下已經是超級低估的狀態，有些公司甚至腰斬、殖利率都超過 10%，適逢低卡位的好機會，個股及指數也一天天緩步上漲，突破月線、站回萬點，現在又要突破季線，是否像極了 2015 年大跌到 7000 點的行情呢？而我也是市場唯一勸投資人逢低買入的死多頭，如今我看法一樣不便，老話一句，台股依然低估！連續兩期推薦的被動元件，一檔一檔連續噴出，好消息利多連續放送，先是華新科連續漲停板，再來國巨本周一也亮燈站上季線，除了被動元件以外，當然，汽車零組件也是絕對低估的族群，台股站上季線我認為將由低本益比族群帶頭先衝，本期我在推薦兩檔 、低本益比的好公司給大家參考。

台光電 5G 基建發威 今年可望再成長

銅箔基板族群去年因 5G、伺服器等題材，去年大漲超過一倍，台股 CCL 三雄抬耀、聯茂、台光電中我最看好台光電 (2383-TW)，主要是公司積極開拓 5G 應用，全面搶進 5G 基地台相關天線、交換器及資料中新領域，目前已完成全球五家指標廠商認證，大陸、歐美 5G 應用認證也全數到位，有機會在推升營運動能。

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