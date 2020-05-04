弘塑Q1純益年增11.48% 每股賺2.38元

濕式製程設備廠弘塑 (3131-TW) 今 (4) 日公布第 1 季財報，稅後純益 0.68 億元，季減 23.6%，年增 11.48%，每股稅後純益 2.38 元；弘塑第 1 季受惠客戶持續布局先進製程，營收、獲利均較去年同期成長，展望後市，隨著台積電資本支出維持高檔，並持續擴建先進封裝產能，弘塑營運可望持強。

弘塑第 1 季營收 4.94 億元，季減 20.68%，年增 22.28%，毛利率 43.4%，季減 1.88 個百分點，年減 1.65 個百分點，營益率 16.64%，季減 5.21 個百分點，年減 2.2 個百分點，稅後純益 0.68 億元，季減 23.6%，年增 11.48%，每股稅後純益 2.38 元。

弘塑 2016 年、2017 年受惠台積電擴建龍潭廠區，營運大幅成長，單季每股稅後純益最高達 6 元，連兩年賺逾一股本，隨著台積電今年在竹南擴建先進封裝製程，市場認為，弘塑將啟動下一波成長動能。

台積電先前法說會指出，儘管疫情持續延燒，仍看好 5G、HPC(高效能運算) 等長期發展，將維持資本支出 150 億至 160 億美元，且其中 10% 用在先進封裝、光罩等研發。