南港續加碼泰豐 共斥逾9.7億元取得14.25%持股

南港輪胎 (2101-TW) 持續增持同業泰豐輪胎持股，再斥資逾 3.6 億元，加碼泰豐 22033 張股票，今年 3 月 18 日至今 (4) 日，共斥資 9.7 億元增持泰豐，持股比重已攀升至 14.25%，坐穩最大單一股東。

南港今日公告，4 月 20 日至 5 月 4 日間，共取得泰豐 22033 張股票，每單位價格為 16.42 元，總交易金額 3.61 億元。從今年 3 月 18 日至 5 月 4 日間，南港共已斥資逾 9.7 億元增持泰豐，並由零持股一口氣加碼到 67441 張，持股比重攀升至 14.25%。

泰豐今年 6 月股東會將進行董監事改選，經營團隊持股比重不高，總持股比例僅約 13.37%，南港選在此時入股泰豐，爭奪經營權意圖明顯。對此，南港日前表示，對輪胎產業還是有信心，若能互補對產業也有幫助，也不排除在泰豐今年董監事改選中，取得一席董事。

不過，法人解讀，泰豐之所以吸引南港投資，是相中其中壢廠土地資產價值，泰豐中壢廠占地達 5 萬多坪，又位處精華地段，潛在開發利益可期。

泰豐主要產品為汽車外胎，受中國車市不振影響，加上先前提列中國廠房閒置損失，去年持續虧損，全年營收 45.41 億元，年減 9.33%，稅後虧損 4.34 億元，每股虧損 0.94 元，雖然虧損幅度較前一年收斂，但已連虧 4 年。