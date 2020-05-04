牧德首季純益2.26億元年減13% EPS 5.3元

PCB 及半導體檢測設備廠牧德 (3563-TW) 今 (4) 日公布 2020 年第一季財報，稅後純益為 2.26 億元，季增 1.65 倍，年減 13.63%，每股純益為 5.3 元；牧德也公布 4 月營收達 2.56 億元，月增 1.21%，年增 0.74%，為近 10 個月以來新高。

牧德指出，同業設備廠人員受困各國無法前往大陸之際，紅色競爭對手卻積極搶食大陸市場，牧德此時則由總經理親自率隊前往大陸，派出前所未有的研發、客服及業務團隊在中國大陸推廣與裝機，分秒不漏為業務佈局。

牧德今日通過 2020 年首季財報，營收 6.86 億元，毛利率 64.8%，季增 10.29 個百分點，年增 3.1 個百分點，稅後純益為 2.26 億元，季增 1.65 倍，年減 13.63%，每股純益為 5.3 元。

牧德今日也公布 4 月營收為 2.56 億元，月增 1.21%，年增 0.74%，為近 10 個月以來新高；累計今年 4 月營收 9.42 億元，年增 1.88%。法人指出，牧德上半年接單平穩，若中國疫情未出現太大變化，將有利 AOI 設備維持營收穩定格局。

牧德董事長汪光夏表示，2020 年以來營運雖受疫情影響，整體設備業營收多處大幅衰退狀況，但牧德擴大研發投入及網羅更多人才，將是最好的機會推升牧德再上一層樓。

至於新事業及新產品發展，牧德表示，mini LED 檢測機推廣正如火如荼，可望第三季貢獻營收，另外一項新 (非 AOI) PCB 生產設備，滿足 5G 的市場需求，該市場十分龐大，將使牧德開創另一新發展，目前都在設計階段，第三季測試，第四季可望挹注營收。

牧德辦理現增公開市場籌資案，將發現增股 2120 張，以每股 250 元發行，擬募集 5.3 億元，4 月 4 日為認股基準日，5 月 13 日完成原股東及特定人繳款。