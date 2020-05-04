〈中經院發布PMI〉七大非製造業NMI全數緊縮 住宿餐飲業多項指標重挫

中華經濟研究院今 (4) 日公布 4 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) ，創 2019 年 2 月以來新低，也是史上最大跌幅，同時，非製造業經理人指數 (NMI) 雖微幅攀升 0.2 個百分點至 42.5%，但已連 3 個月緊縮，且七大產業皆收縮，其中，住宿餐飲業在各項指標調查中，均寫最快緊縮速度，在新冠肺炎疫情中成為最嚴重的受創產業之一。

圖：中經院提供。

中經院指出，4 月七大產業依緊縮速度排序為住宿餐飲業、零售業、運輸倉儲業、資訊暨通訊傳播業、金融保險業、營造暨不動產業和教育暨專業科學業，僅批發業仍回報 NMI 為擴張。

中經院說明，批發業 NMI 仍可維持擴張，是因其中指標「供應商交貨時間」創最快上升趨勢，反映供給斷鏈，但事實上仍不能太樂觀，實際商業活動仍呈現緊縮。

圖：中經院提供。

整體來看，四項 NMI 組成指標中，商業活動、新增訂單和人力僱用呈現緊縮，供應商交貨時間呈現上升。

其中，「商業活動」指數已連續 3 個月緊縮，且持續停留在 30.0% 左右的速度，指數為 33.4%；八大產業全數回報商業活動呈現緊縮，各產業依緊縮速度排序為住宿餐飲業 (9.1%)、零售業 (21.7%)、營造暨不動產業 (34.4%)、運輸倉儲業 (34.5%)、資訊暨通訊傳播業 (38.2%)、金融保險業 (39.0%)、教育暨專業科學業 (40.7%) 和批發業 (44.2%)。

「人力僱用」指數自 2016 年 7 月以來首次連續 3 個月回報緊縮，指數為 48.4%，較 3 月指數攀升 1.5 個百分點；八大產業中，三大產業回報人力僱用呈現緊縮，各產業依緊縮速度排序為住宿餐飲業 (9.1%)、零售業 (45.7%) 與資訊暨通訊傳播業 (47.1%)。。

「服務收費價格」指數已連續 3 個月回報下降 (低於 50.0%)，指數續跌 1.5 個百分點至 40.7%，創 2015 年 9 月以來最快下降速度，仍以住宿餐飲業 (9.1%) 下降速度最快，僅零售業回報服務收費價格為持平 (50.0%)。

而全體非製造業「未來六個月展望」，雖較上月略回升 4.1 個百分點至 17.8%，但仍持續停留在 20.0% 以下的緊縮速度；八大產業全數回報未來六個月展望為緊縮，各產業依指數緊縮速度排序為住宿餐飲業 (4.5%)、零售業 (13.0%)、金融保險業 (16.0%)、運輸倉儲業 (17.2%)、營造暨不動產業 (18.8%)、批發業 (19.8%)、資訊暨通訊傳播業 (20.6%) 與教育暨專業科學業 (33.3%)。