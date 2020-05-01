全中國解除一級警戒！湖北：5月2日起調降疫情防控「應急響應」等級

中國湖北省週五 (1 日) 召開疫情防控例行記者會宣布，自 5 月 2 日零時起，將湖北省疫情防控應急響應等級由一級降至二級，消息發布後，目前中國全國 31 個省份已全數解除一級警戒。

湖北省副省長楊雲彥週五表示，針對當前及後續的情勢及疫情防控能力進行評估後，認為全省疫情傳播已達基本阻斷，並稱省內已連續 28 天無新增確診案例，且 4 月 18 日起所有市縣都降為低風險，宣布自 5 月 2 日零時起，將該省疫情防控應急響應等級由一級調降至二級。

湖北省宣布後，意味著中國所有省份自明日起全數解除最高響應等級。作為中國疫情重災區，湖北省是在今年 1 月 24 日上午宣布啟動一級響應，晚於浙江省及廣東省，因此遭外界批評政府反應慢半拍。

在 4 月 29 日前，北京、天津、河北等 4 地同日宣布自 4 月 30 日零時起，將突發公衛事件應急響應等級 由一級降為二級。

中國《國家突發公共事件應急預案》規定，根據突發公衛事件性質、危害程度、涉及範圍將事件劃分為一級 (特別重大)、二級 (重大)、三級 (較大) 和四級 (一般)，目前中國境內已無一級應急響應等級的省份。

根據統計，當前中國疫情應急響應等級為四級的省份有 2 個，三級的省份有 19 個，二級省份有 10 個。