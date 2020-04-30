三大法人大買237億元 外資連假前加碼台積電、鴻海逾萬張

台股今 (30) 日大漲 219.92 點，收在 10992.14 點站回年線，三大法人同步買超，合計買超 237 億元，連假前外資大舉加碼大型權值股，買超台積電、鴻海、聯發科皆逾萬張，買超 184.4 億元，投信、自營商則分別買超 26.71、25.89 億元。

期貨方面，外資減碼多單 1854 口，多單未平倉口數降到 36589 口，投信減碼 879 口空單，空單未平倉口數來到 30024 口，自營商則加碼 863 口多單，合計多單未平倉口數達 8773 口。

外資今日前十大買超標的，第一名為中信金 23462 張，第二名則為群創 20019 張，聯電、國泰金、永豐金、台積電、聯發科、華邦電、鴻海皆逾萬張，中鋼也有 9910 張。

外資今日則大賣長榮航 6828 張，元大金、敦泰也分別有 4054、4015 張，其他依序為台郡、彰銀、國巨、臻鼎 - KY、大毅、和鑫。

投信前十大買超，旺宏 8641 張、華通 8088 張、長榮航 6469 張，其次依序為長榮、欣興、台泥、正新、台積電、兆豐金、亞泥；前十大賣超，晶電 2982 張、新光金 1474 張，其他依序為定穎、技嘉、華擎、台達電、良維、聯鈞、新日興、泰碩。

台股明日因勞動節休市一日，法人表示，台股本周受惠疫情有解、熱錢湧入，周線收紅，更一度站上萬一，但下周須慎防短線獲利賣壓出籠與修正壓力，短期不宜過度追高，建議投資人可留意蘋果財報、下周營收財報亮眼個股。