從聯發科到欣興 談歐美解封後的選股心法

台股再見萬一大關，從低點以來已反彈超過 2000 點，萬寶週刊王榮旭分析師表示，台股站上萬一後會開始震盪，但個股將輪流上漲、墊高大盤底部。

台股資金行情值得期待 拉回空間有限

這個星期台股大漲 600 多點，大盤再見萬一大關，股票活過來了，也讓不少投資人醒了。但股市總是提前反應，指數從 8523 點低點反彈以來，已經漲了 2000 多點，後面股市還會再漲嗎?

萬寶週刊王榮旭分析師指出，疫情雖然一時無法消滅，但各國防疫政策逐漸生效，加上北半球氣候轉熱，疫情有機會和緩下來，歐美城市解封之後，可望引爆一波遞延需求出現。現在看來，台積電 (2330-TW) 以疫情 6 月受控為基礎，並沒有大幅調降今年的營運目標是對的。

隨著疫情的和緩，台股的資金行情也相當值得期待，外資在第一季大賣台股 5000 多億，4 月份才買回 200 億不成比例，隨著新台幣升破 30 元大關，5 月外資認錯回補的壓力就又更大了，估計大盤在攻抵萬一之後將會震盪，但拉回空間有限，個股將輪流上漲墊高大盤的底部。

小標：疫情受災股將輪流補漲 反彈空間可期

萬寶週刊王榮旭分析師表示，第一波先漲、業績能夠打敗疫情的強勢股，例如 NB、平板、網通、5G 以及防疫相關供應鏈，這些股票短線漲多，等待 4 月營收公布，營收表現優於預期，自然會再漲第二波。

而第一波沒怎麼漲到，尤其以手機供應鏈為主的股票，將會輪流補漲。例如聯發科 (2454-TW)，是疫情爆發以來的最大苦主，但 5G 晶片第二季配合新機推出量產，抵銷了成熟型產線的衰退，業績並沒有如市場先前想的那麼悲觀，倘若終端消費隨著歐美城市解封而爆發，原本預期衰退的產線，可能就不會那麼差。最近外資不但把今年前面賣的聯發科籌碼全部給補回來，還買了更多。

另一檔投信也瘋狂回補的欣興 (3037-TW)，產品比重也較多是在手機等消費性產品，因此受到疫情影響嚴重，也是疫情之下的重災戶。

同樣是載板大廠的南電 (8046-TW)，因為有較多比重運用在網通、5G 的產品上面，所以股價早就復原、甚至漲更多，最高漲到 73.5 元、創下 8 年以來新高。估計南電今年 EPS 大約 2~3 元，跟欣興相差無幾，但欣興的股價不到 43 元，就顯得委屈。

記憶體也有這種情況，旺宏 (2337-TW) 受惠第一季、第二季遊戲機的需求爆發，股價已經快漲回疫情前的高點，並且收復所有均線；反觀南亞科(2408-TW)，有六成的營收比重應用在消費產品，受疫情影響較大，所以股價還壓在季線、年線以下，但卻也是未來歐美封城、解封之後的受惠股之一。美光已經拉出長紅、漲過季線，南亞科具有低基期的優勢，法人也開始由賣轉買。

類似這種漲幅落後，但利空已逐漸出盡的題材，還有矽晶圓等族群…。更多個股分析，王榮旭分析師未來會在 LINE 粉絲團，再跟讀者分享。

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