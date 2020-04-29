〈每日外資外匯觀點〉FOMC決議、GDP數據雙重壓力 逼得美元喘不過氣

美國聯準會利率決議和第一季 GDP 數據周三同日登場，市場擔心若 GDP 數據較預期更糟，美元可能遭到拋售，同時在投資者月底調整投資組合的壓力下，美元指數在周三亞洲盤交易時間進一步跌破 99.7。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

道明證券 (TD Securities) 外匯策略全球主管 Mark McCormick 表示，月底退休基金進行資產再平衡對美元不利，美元兌歐元、英鎊、日圓和澳幣可能遭到拋售。

道明證券認為，儘管月底出現做空美元的壓力，但本周聯準會利率決議和重要數據等風險可能相繼而來，美元的避險屬性預期將自風險資產中脫穎而出，未來幾個月將可趁機買進美元。

美國銀行表示，聯準會周四的政策會議上可能會發布對美國經濟的悲觀預期，或者將釋出利率將在較長時期內維持低水位的信號，市場焦點轉向全球陷入衰退的事實，避險貨幣美元將有望上漲。

疫情已有緩和跡象，美國經濟活動預期將逐步重新啟動。Ploutus Capital Advisors 首席市場策略師 James Hatzigiannis 表示，市場風險胃納的指數增加，使得實體黃金投資需求出現下降。

Hatzigiannis 指出，市場關注聯準會聲明中是否對下半年反彈具有信心，以及負利率的可能性，但他認為聯準會應該不致釋出進一步降息的訊息，聯準會的無上限寬鬆祭出所有貨幣政策後，近期暫無動作，顯然對美元的影響非常大。