離岸風電產業正翻轉台灣 轉動兆元商機

隨著 2025 非核家園目標的兌現日期距離愈來愈近，《財訊》報導指出，台灣西部外海即將因一支支的風電機組架起，徹底改變風貌，屆時預料海上共有約 700 支風機，可望帶動 1 兆元的投資額，風電產業正在徹底翻轉台灣。

根據《財訊》報導，早在 2014 年，開始有廠商規畫在苗栗興建第一座示範風場案時，當地的里長等地方領袖收到召開說明會的公文，還完全不知道離岸風電是什麼，於是，開發商深入當地搏感情，幾年來已舉辦數十場說明會，尤其是風場最密集的彰化縣沿海 6 鄉鎮，開發商甚至到學校辦工作坊，教小朋友從遊戲中了解再生能源。

除了沿海居民，CIP 三月初宣布，彰芳和西島離岸風場專案融資近新台幣 900 億元正式到位，由 25 家國內外金融機構聯貸，國內金融機構融資占比甚至超過 3 成，而且首次由本土銀行中國信託擔任共同財務顧問並領銜主辦，同時獲得本土壽險資金直接投資入股並參與融資。

根據《財訊》報導，這項訊息除了反映台灣金融機構積極參與綠能投資，也透露在疫情導致百業蕭條之際，參與風場建設的廠商已經收到了開工通知和頭期款，正依計畫採購鋼料、改建船舶等。

(財訊提供)

政府為了達到 2025 年非核家園的目標，預定當年發電量占比為燃氣 5 成、燃煤 3 成、綠能 2 成，而綠能中的離岸風電目標是 5.7GW（十億瓦），年發電量 215 億度。政府以「先示範、次潛力、後區塊」三階段的策略推動，屆時預料海上總共有約 700 支風機，可望累計帶動 1 兆元的投資額，新增 2 萬人次就業機會。

《財訊》報導指出，這項原本感覺很遙遠、飽受質疑的國家計畫，今年開始隨各風場併網發電的期程逼近，正式進入施工高峰期，從北到南大舉徵才、準備交貨，施工的相關業者遍地開花，社會面、產業面都逐漸有感了。這不僅證明台灣人才的確優秀，也顯示隨著風機一座座打入海底結構，全民風電時代已然來臨，這項新產業正徹底翻轉台灣。