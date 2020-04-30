盤前財經大事搶先讀2020年04月30日

今日操盤前瞻
台灣首季 GDP 成長預估
日本 3 月工業生產
美國 4 月芝加哥 PMI
法說會：中華化、台達電、瑞昱、友達、中華電、台灣大、譜瑞 - KY
股東會：凱柏實業、誠美材、系統電、致和證
〈Fed 鴿派不變〉Fed 3 月、4 月聲明比一比：大幅強調經濟放緩、失業率上升等措詞
美國聯準會 (Fed) 於台北時間週四 (30 日) 2 時公布四月份利率決議，宣布維持聯邦基金利率 (FFR) 目標區間在 0.00%-0.25% 不變，合於市場預期。閱讀全文...
日媒：安倍政府擬將緊急事態宣言期限延長一個月
綜合多家日媒報導，隨著緊急狀態宣言有效期間屆滿，安倍政府正就延長全國緊急狀態一個月進行談判，預計本週五 (1 日) 與專家小組進行會議後決定是否進一步延長。閱讀全文...
鴻海旗下富智康增資子公司富智捷 5 億元 備銀彈衝刺車聯網
鴻海 (2317-TW) 昨 (29) 日公告，旗下富智康 (FIH) 轉增資台灣子公司富智捷，發展車聯網業務；此外，鴻海另一子公司鴻騰 (FIT) 在致股東報告書中，同樣看好車聯網應用，將加大車載電子系統及自動駕駛的投資。閱讀全文...
國泰金每股擬配 2 元現金股利 殖利率 5.2%
國泰金 (2882-TW) 董事會昨 (29) 日決議普通股每股配發現金股利 2 元，以今天收盤價 38.45 元計算，現金殖利率高達 5.2%。閱讀全文...
〈國巨併購基美〉已取得全球反壟斷機構核准 將展開合併作業
被動元件大廠國巨 (2327-TW) 昨 (29) 日宣布，收到中國反壟斷局的通知，已正式核准國巨公司與美國被動元件廠基美 (KEMET) 的合併案，這也代表合併案已全數取得全球反托拉斯法案及反壟斷機構的核准。閱讀全文...