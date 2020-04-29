〈貴金屬盤後〉全球將重啟經濟 黃金連跌3日 唯美消費者信心重挫 助金價脫離低點

週二 (28 日) 交易，黃金期貨價格連續第三日下跌，但在數據顯示美國 4 月份消費者信心創紀錄大降之後，黃金收盤脫離交易時間低點。

由於新冠病毒肆虐，美國人對經濟的信心出現近代最大跌幅，美國經濟諮商會公布，4 月份消費者信心指數自前月修正後的 118.8 驟降至 86.9，不僅低於經濟學家預期 (MarketWatch 調查)，更創 2014 年以來最低水準。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，「全球各地為防堵 COVID-19 而施行的封鎖政策在大部分地區均顯成效，市場樂觀期待全球經濟在這樣有效的封鎖數週後將快速復甦，但消費者信心的消息公布後，市場在兩者中衡量，有助於黃金脫離稍早低點。」

6 月交割的黃金期貨價格下跌 1.60 美元或 0.09%，收每盎司 1722.20 美元。盤中低點觸及每盎司 1704.10 美元。

目前交易最活躍的 7 月交割的白銀期貨價格下跌 1.3 美分或近 0.08%，收每盎司 15.328 美元。

黃金收盤時，美股指數多空交錯，道指上升 0.6% 但 Nasdaq 綜合指數下降 0.5%。由於歐洲國家和美國部分州將開始放寬對企業活動的防疫封鎖措施，帶動美股稍早漲勢。然而，美股重要指數週二最終收低。

「由於長期停工造成的經濟災難越來越令人擔憂，2 週前黃金才剛漲至 7 年高點，但隨著新增確診人數在多數歐洲國家達高峰且美國也似乎達高峰後，許多行政區都朝向移除限制措施的方向走，讓一些小型企業和工廠在關閉數週後首次能復工。」XM 分析報告指出。

Ploutus 資本顧問公司首席市場策略師 James Hatzigiannis 表示，與此同時，黃金市場也在消化越來越多礦業公司指示 5 月將重啟生產的消息。

投資者也在期待美國 FOMC 週三的貨幣政策聲明，以及週四歐洲央行的貨幣政策聲明。

Hatzigiannis 預計，Fed 週三的聲明和稍後 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的問答內容將會影響黃金價格，因為市場急切盼望了解鮑爾「是否有信心下半年經濟回彈，以及有無降息至負利率的任何指示。」但 Hatzigiannis 不認為此次會議上會發生這些事。

「Fed 最近變得很安靜，顯然對美元產生巨大影響，因此將影響黃金。」

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