旺季效應遞延 研調下修今年晶圓代工產值至年增5-9%

據研調機構 TrendForce 旗下拓墣產業研究院最新調查，受新冠肺炎疫情影響，今年全球晶圓代工產值成長幅度將面臨修正，考量疫情受控時程遞延及需求復甦不明朗，旺季效應可能有遞延或弱化可能，估 2020 年全球晶圓代工市場產值，可能由先前的雙位數成長，下修至 5-9%。

從晶圓代工業者上半年訂單狀況來看，第 1 季客戶端為避免缺料，並未出現訂單大幅縮減情形，加上承接去年第 4 季末的庫存回補，支撐晶圓代工業者今年首季營收表現。

展望本季，拓墣產業研究院預估，疫情對訂單的影響，較前一季顯著，部分消費性產品訂單或將進行調整，而疫情催生的遠距辦公、醫療應用相關晶片需求則有增加，第 2 季訂單狀況雖有變動但幅度不大，加上去年同期基期低，即便業者第 2 季營收較上季衰退，仍能維持年成長。

對晶圓代工廠而言，第 2 季訂單在晶片產出後，雖有部分營收認列在第 3 季，但比重相對有限，考慮疫情受控時程遞延與需求復甦時程不明朗，客戶可能在第 3 季評估較大幅度訂單縮減，以避免累積庫存，旺季效應可能有遞延或弱化可能，恐對業者下半年營收造成衝擊。

回歸市場需求面分析，消費力衰退恐難避免，即便晶圓代工業者冀望由 5G 基礎建設、遠端通訊推升伺服器或資料中心需求，及工業物聯網自動化等中長期支撐動能，但新應用營收貢獻比例，仍不足以取代傳統大量消費性電子產品，晶圓代工業者需視供應鏈與市場受疫情衝擊程度，動態調整營運策略與營收預估。

拓墣產業研究院認為，考量旺季效應遞延或弱化的可能，並以疫情不易在下半年獲穩定控制為前提，對 2020 年晶圓代工產值表現審慎保守看待，後續仍需視疫情的可控時程，及消費市場的復甦狀況而定。