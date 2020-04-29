〈財報〉大幅提列備抵呆帳 巴克萊Q1獲利衰退42%

巴克萊銀行 (BARCl-UK) 於週三 (29 日) 公佈 2020 財年第一季財報，儘管有價證券部門的交易收益於 Q1 大幅攀升，但由於大舉提撥 21 億英鎊 (26.2 億美元) 的備抵呆帳，導致巴克萊於 Q1 獲利大幅衰退 42%。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對於全球經濟造成重創，並導致企業的債務違約風險攀升，為了避免因壞帳所造成的損害，包括巴克萊在內的各家銀行，皆大舉提撥備抵呆帳，摩根大通 (JPM-US) 於第一季增加了超過 110 億美元的備抵呆帳，並表示提撥金額於 Q2 仍將持續上升。

巴克萊表示，未來備抵呆帳提撥的金額，取決於疫情發展的狀況。巴克萊預估，在最壞的情況之下，美國失業率將可能攀升至 17%，而英國及美國的經濟將可能衰退近半。

於週三 (29 日) 台北時間晚上 7 時許，巴克萊銀行股價上漲 6.94%，達每股 104.54 英鎊。

巴克萊銀行股價日 k 線圖

Q1 財報關鍵數據：

營收：63 億英鎊，較去年同期增長 20%

稅前淨利：9.13 億英鎊，較去年同期下滑 38%

稅後淨利：6.05 億英鎊，較去年同期下滑 42%

普通股權益第一類資本適足率 (CET1)：13.1%，高於去年同期的 13%

有形股東權益報酬率 (ROTE)：5.1%，低於去年同期的 9.2%

儘管備抵呆帳的提撥導致巴克萊的獲利萎縮，但交易收益於 Q1 卻大幅攀升，FICC 部門 (固定收益、貨幣及大宗商品) 的交易收益，較去年同期增長了 106%，達 18.6 億英鎊。在股市及債市動盪劇烈的環境下，巴克萊超越了其他華爾街同業，繳出了亮眼的收益成績單。

華爾街各家銀行於 Q1 的交易收益 (圖：Bloomberg)

巴克萊 CEO Jes Staley 表示，由於全球經濟充滿不確定性，加上低利率環境，預估 2020 年將會面臨相當大的挑戰。

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