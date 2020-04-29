疫情催出四大新機會 生醫產業強勢回歸

一場翻天覆地的疫情，讓世界見證台灣一流的衛生醫療實力，也意外地讓冰封已久的台灣生醫股，再次感受到投資人的熱情。《財訊》報導指出，投資人現在高度關注防疫產業，醫材、檢測、疫苗、原料藥股一一抬頭，成為生醫類股新的中流砥柱。

根據《財訊》報導，具代表性的上櫃生醫指數，從 3 月 19 日低檔反彈至 4 月 24 日止，漲幅逼近四成，豔冠台股群芳，勝過最受歡迎的電子股。前富蘭克林華美全球醫療保健基金經理人廖昌亮一語道出重點，「生醫股過去十年的發展，因新藥而起，也因新藥而弱。」

廖昌亮指出，2012 年之前，股市對生醫股的概念，只停留在有獲利的學名藥、原料藥、醫材，許多股票都跟化工業放在同一類，2012 年基亞 (3176-TW)、智擎 (4162-TW) 等陸續上櫃後，新藥股的創新、高風險高報酬特質，才真正帶動生醫股的熱度，但 2014、2016 年，基亞和浩鼎 (4174-TW) 新藥解盲失敗，重挫市場信心，3 月 19 日是台股因疫情跌到最恐慌的一日，生醫指數居然跌破十年低點，等於十年一場空。

不過，這波疫情也是生醫股否極泰來的分野，近一個多月拉出一波由疫苗股、原料藥、檢測概念股、防疫醫材帶頭的反彈行情，而新藥股除了最近簽下台灣最大筆新藥授權案的中天 (4128-TW) 與合一 (4743-TW)，還有旗下新藥具抑制新冠病毒潛力的生華科 (6492-TW) 之外，整體氣勢明顯已居於下風。

(財訊提供)

盤點 3、4 月股價創新高的上市櫃生醫股，包括疫苗股高端 (6547-TW)、原料藥股旭富 (4119-TW)、防疫醫材股豪展 (4735-TW)、檢測股瑞基 (4171-TW) 等，悉數都與防疫題材相關，可以說，陷入冰河期的生醫股，反而在 2020 年走出新拐點，市場領頭羊換人做。

《財訊》報導指出，按目前發展，由武漢而起的新冠病毒極有可能反覆重來，各國都在做一種準備－提高後疫情時代的公衛安全自給率，因此，從公衛安全角度來看，全球重心放在四個方向，也跟台灣生醫股全新的局面有關，投資人更應藉機釐清評價差異，了解新主流內涵，才能掌握生醫股新格局。