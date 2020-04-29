〈台股盤前〉摩台指今結算 指數挑戰收復季線

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情仍持續升溫，美國至今累計確診數逾百萬人，而美國 4 月消費者信心更暴跌至 2014 年以來新低，讓美股四大指數周二 (28 日) 全數收黑，而台股今 (29) 日適逢摩台指結算，指數可望向上挑戰季線，但即將迎來五一連假、蘋果財報公布，市場觀望氣氛增，成交量恐萎縮。

美股四大指數 28 日收盤表現，道瓊指數下跌 32.23 點或 0.13%，收 24101.55 點；那斯達克指數下跌 122.43 點或 1.4%，收 8607.73 點；標普 500 指數下跌 15.09 點或 0.52%，收 2863.39 點；費城半導體指數下跌 11.83 點或 0.69%，收 1713.21 點。

全球繪圖晶片大廠輝達將在 5 月舉辦線上技術發表大會，市場預期，輝達將推出新款繪圖晶片產品，瞄準電競、高階繪圖等宅經濟應用，據了解，輝達新款晶片將採台積電 7 奈米製程，將挹注台積電營運動能，台廠板卡廠也可望受惠。

手機晶片大廠聯發科受惠 5G 手機晶片開始出貨、產品組合優化下，第 1 季毛利率達 43.1%，改寫 19 季來新高，稅後純益達 58.04 億元，季減 8.26%，年增 70.41%，每股純益 3.64 元，展望今年，執行長蔡力行預期，今年 5G 手機總量上看 2 億支，5G 手機晶片出貨可望逐季成長，估第 2 季營收達 621-669 億元，季增 2-10%，年增 1-9%，毛利率則估達 41%-44%。

觸控板大廠義隆第 1 季受認列轉投資旭暉應材評價損失干擾，稅後純益降到 0.44 億元，季減 95.5%，年減 88.5%，每股純益 0.18 元，寫下 9 年來低點，展望第 2 季，義隆指出，受惠遠距教學、居家辦公推升筆電需求，訂單能見度高，觸控板出貨將可望季增 8 成。

連鎖 KTV 業者錢櫃宣布即日起全台錢櫃門市將暫停營運一周，而對於日前因火警不幸罹難的 5 名罹難者，除已發放 10 萬元慰問金，將再發放每位罹難者家屬撫恤金 100 萬元。

法人表示，目前台股多方氣盛，今日摩台指將進行結算，外資拉抬意圖強，指數將挑戰季線位置，但周五五一勞動節休市、蘋果財報也即將公布，市場交易恐轉趨保守，短線季線仍是上檔壓力點。