【新光證券】盤前分析  

◆盤勢分析

美國多州重啟部分商業活動，義大利與法國 5 月逐步解除封城令，台灣三天零新增確診病例，新冠肺炎疫情趨緩，美股續揚，激勵 28 日台股開高，惟國際油價連二日重挫、美國擬擴大出口限制，將要求美國公司向中國、俄羅斯等國出售半導體及電信設備必須獲得許可，拖累半導體股走疲，大盤二度跌落盤下，所幸市場樂觀看待本周日、美、歐央行利率會議，預期週三摩台指有機會拉高結算，令大盤逆轉勝日線連二紅，終場加權指數收在 10616.06 點，漲 48.79 點或 0.46%，成交額 1834.88 億元。OTC 指數收在 134 點，漲 0.88 點或 0.66%，成交額 443.7 億元。

零組件、電子通路、金融及傳產股領軍，28 日台股價漲量增，站上 10600 點關卡，五日線轉而向上，技術面穩定向上。籌碼方面，三大法人僅外資小幅賣超，其中外資 4 月賣超逾 158 億。受到各國不斷加碼振興經濟方案影響，市場資金持續流向股市，惟油市供大於求問題還沒解決，新冠肺炎疫苗也還沒出來，重啟經濟或有二次感染風險，投資仍需謹慎操作，接下來觀察大型權值股法說會表現，量能擴大至二千億之上，才有機會站上季線，可留意首季財報、4 月營收大幅成長公司波段操作。

