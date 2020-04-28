〈財報〉受惠個人安全防護及清潔用品需求 3M Q1營收、獲利優預期

3M(MMM-US) 週二 (28 日) 公布 2020 年第一季財報，受惠於個人安全防護及清潔用品需求激增，Q1 營收及獲利皆高於分析師預期，不過因無法準確衡量新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的不確定性，該公司同時撤回 2020 年財測展望。

發布財報後，截至台北時間週二 (28 日) 晚間 22 時許，3M 上漲 4.67%，暫報每股 160.79 美元。

3M 股價日線走勢圖 (圖：Investing.com)

Q1 財報關鍵數據：

營收報 80.75 億美元，高於去年同期的 78.63 億美元，年增 2.7%，高於 Refinitiv 分析師平均預期的 79.1 億美元

淨利報 12.92 億美元，高於去年同期的 8.91 億美元，年增 45%

GAAP 調整後每股淨利 (EPS) 報 2.16 美元，年減 2.7%，高於 Refinitiv 分析師平均預期的 2.03 美元

以部門來看：

醫療保健部門營收報 21 億美元，年增 21%

消費性產品部門營收報 13 億美元，年增 4.6%

安全與工業產品部門營收報 29 億美元，年減 1%

交通運輸與電子產品部門營收報 22 億美元，年減 5%

3M 表示 Q1 各部門表現好壞參半，不過受惠於關鍵 N95 防塵口罩的大量生產，其個人安全防護部門表現特別亮眼，另外，該公司表示自 2020 年初以來，其全球呼吸器產量已翻倍達到每月 1 億個，後續將繼續增加資本投資，推動呼吸器產量再翻倍成長。

3M 執行長 Mike Roman 於聲明表示：「鑑於業務多樣性，新冠肺炎 (COVID-19) 對 3M 造成的財務影響各有不同。」

Roman 進一步說明，儘管疫情為個人安全防護部門帶來強勁增長，家用清潔、食品安全及生物製藥過濾等領域皆需求旺盛，但在全球各國防疫措施影響之下，仍有數個市場需求呈現嚴重疲軟，包含口腔護理、汽車售後、商業解決方案、文具及辦公用品等。

企業展望：

因無法確定新疫情大流行的延續時間、規模以及復原速度，3M 週二 (28 日) 宣布撤回全年財測指引，但也同時表示將自 5 月起報告每月銷售訊息，以保持財務透明。

3M 表示該公司將在疫情爆發期間調整現金支出方式，目前正積極削減成本，同時盡可能降低對員工的影響，預計 Q2 有望節省 3.5 億至 4 億美元成本。

市場分析：

RBC 分析師 Deane Dray 表示：「我們認為本次季度結果優於預期，顯示個人安全防護、食品安全、家用清潔以及生物製藥過濾等領域仍有增長空間。」

Dray 表示，3M 明確分配股息的優先順序也將減輕市場對於削減股息的擔憂，因此 RBC 預計 3M 股價表現將以個位數差距勝過同業。