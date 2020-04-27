〈聯電法說〉Q1毛利率19.2%遠超預期 EPS 0.19元淡季不淡

晶圓代工廠聯電 (2330-TW) 今 (27) 日公布第 1 季財報，首季產能利用率較上季的 92% 微幅提升至 93%，單季毛利率 19.2%，遠超越財測高標 16%，稅後純益 22.07 億元，季減 42.5%，年增 83.7%，每股純益 0.19 元，營運淡季不淡。

聯電第 1 季營收 422.68 億元，季增 1%，年增 29.7%，毛利率 19.2%，季增 2.5 個百分點，年增 12.3 個百分點，營益率 8.1%，季增 3.3 個百分點，較去年同期轉正；稅後純益 22.07 億元，季減 42.5%，年增 83.7%，每股純益 0.19 元。

據聯電財測預估，第 1 季產能利用率約 9 成，晶圓出貨量、ASP 均持平，估毛利率約 14-16%，營收符合、甚至小幅優於財測預期，毛利率則大幅優於預期，營運淡季不淡。

聯電總經理簡山傑表示，整體產能利用率微幅提高至 93%，出貨量達 215 萬片約當 8 吋晶圓，主要需求來自消費性與通訊產品顯示驅動器需求，其中，消費性 IC 需求反映全球許多地區為對抗新冠肺炎病毒，採取在家工作模式。

簡山傑並說，隨著肺炎疫情持續侵襲全球各地，聯電已將所有醫療相關晶片製造列為最優先出貨事項，以便醫院與照護中心能在最短時間內，獲得所需的設備，對抗新冠病毒，將持續竭盡所能，加快醫療保健相關 IC 出貨量。