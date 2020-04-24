再添7家中小企業投資23億元 累計投資台灣三大方案達9698億元

經濟部投資台灣事務所今 (24) 日公布，投資台灣方案再添 7 家中小企業擴大投資 23 億元，包括如陽科技、成綸企業、台灣眾鑫等，規劃在台擴建新廠、導入自動化產線，累計投資台灣三大方案已帶動 454 家企業投資 9698 億元，估可創造 80120 個就業機會。

經濟部表示，如陽科技是專業減速馬達製造商，產品用於運輸、能源、醫療等重要領域，由於目前自動化設備需求大增，產能負荷已超載，計畫斥資逾 5 億元，在彰化中科二林園區設立新廠，整合研發、行銷、製造能力。

成綸、台灣眾鑫則預計各斥 4 億元，擴建廠房、導入智慧自動化生產設備，其中成綸是塑膠射出成型加工領域模具專業廠商，客戶包含美國星巴克、TOYOTA，台灣眾鑫則以生質材料甘蔗為基材，生產餐墊、地墊、地毯、窗簾等，計畫擴建新竹工廠。

松讚實業則專注在 CNC 精密零組件加工及表面處理，產品跨足汽機車、自行車及醫療用零件，其中與 FOX 合作車用避震器加工技術是 BMW 重型機車在台少數零件供應廠商之一，為持續拓展亞洲市場版圖，將投資逾 3 億元在彰化全興工業區擴建新廠，另在豐原廠建置智慧機械生產線。

智慧眼鏡及 AIoT 感測模組廠佐臻 (4980-TW) 則計畫投入 3 億元，在汐止廠開發醫療、工控 AR 智慧眼鏡生產線等數位醫療器具，並投入 AIoT 模組生產線，生產工控等級 WiFi、BLE SiP 模組及高階毫米波雷達感測模組等產品。

另一方面，太利預計斥資 2 億元在南投草屯闢建新廠房，整合舊有生產線，並升級智慧高效能生產設備，精密自動化機械加工廠璟程小泉精機則計畫投資 1 億元，在台南永康廠導入新設備及智慧化產線，增加商用客機渦輪發動引擎零組件產量，持續進軍國際航空製造產業。