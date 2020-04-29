加密貨幣交易所火幣日本站昨（23）日公告指出，火幣平台幣 Huobi Token（HT）已正式獲得日本金融廳（FSA）審批，成為日本第 26 個合規幣種，並將登陸日本所有合規交易所。

官方預計，HT 將於今年 5 月上線火幣日本，並作為合規資產在日本地區交易。雖然監管甚嚴，就連知名穩定幣 USDT 都尚未被列為合規幣種，但日本現仍為全球第二大的數位資產交易市場，坐擁超過 620 萬名加密貨幣投資者。

據介紹，「火幣日本株式會社」屬於火幣集團，於 2018 年 12 月末上線，持有日本金融廳頒發的「關東財務局第 00007 號」牌照，目前支援 6 種數位資產、10 個交易對以及法幣日元兌換。

此外，火幣日本的業務還涵蓋：現貨交易、販賣所和槓桿交易，產品線非常齊全。

區塊客上月報導，同樣來自中國的歐科集團宣布，旗下於 2017 年 9 月成立的日本子公司 OKCoin Japan 已獲日本金融廳審批，取得日本數位貨幣交易所牌照，成為全球首家通過自主申請，而獲得日本金融廳認定的數位貨幣交易所。

這篇文章 日本迎來第 26 個合規幣種！火幣 HT 獲批登陸境內交易所 最早出現於 區塊客。

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