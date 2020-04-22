【群益投顧】電子權值跌勢趨緩 台股殺低走高收紅

一、盤勢分析

西德州中級原油期貨持續崩跌，6 月交割價格狂洩 43%，加上企業財測表現不佳，大幅加深經濟下行的疑慮，市場避險情緒急速攀升，週二美股第二天重挫，四大指數收盤，道瓊工業收低 2.67%、S&P500 下跌 3.07%、那斯達克大跌 3.48%、費城半導體重跌 4.73%。歐洲方面，油價暴跌重擊能源股表現，拖累泛歐 STOXX600 指數下跌 3.39%，三大主要市場收盤跌幅都在 3～4% 上下。今早亞股日、韓同步開低，台股以下跌 32 點開出，終場上漲 19.32 點或 0.19% 收盤，收在 10307.74 點，成交金額較前一交易日縮小而為 1517.97 億元。盤面結構，類股漲跌互見，電子權值股跌勢趨緩，中型股轉強表態，帶領類股翻紅，金融開低後也緩步向平盤靠攏，傳產以食品、生技漲幅較突出，水泥、橡膠跌幅較大。

二、盤勢預估

歐美肺炎疫情雖有趨緩跡象，但生活要恢復到正常恐要拉長時間，油價崩跌反應市場對於經濟前景的憂慮。台股開盤殺低後震盪墊高收斂跌勢，終場以下影線小紅 K 上漲 19 點作收，成交量縮至 1500 億元出頭，指數 12 日均線盤中失而復得，目前 3 日均線雖已經跌破，但短期均線排列尚未正式翻空，短線建議暫時先以整理格局視之，個股則參考短線技術面進行汰弱留強。

肺炎疫情造成全球供應鏈大亂，但半導體廠為維持晶圓廠運作，第 1 季中旬起就已開始回補矽晶圓庫存，第 2 季更因下游持續復工，在維持安全庫存水位考量下，對矽晶圓拉貨進一步轉強，根據 SEMI 近期報告指出，如果下半年疫情獲得控制，半導體產業將強勁復甦，矽晶圓出貨可望加速上揚。

疫情延燒改變人們生活型態，網路購物、居家辦公、遠距教學等宅經濟盛行，帶動資料中心更積極增建規模，推升伺服器記憶體需求，民眾添購 NB、平板等也為記憶體挹注動能，而推展一度延宕的 5G 手機也可望重回軌道，預期第 2 季 DRAM、NANDFlash、NORFlash 等三大記憶體市況將持續穩步走高。

各國積極防疫紛祭禁足令，居家工作、遠距教學帶動 NB 需求爆增，市調機構 TrendForce 指出，2 月全球 NB 出貨量僅 570 萬台，幾乎是原預估一半，但 3 月隨著中國持續復工，出貨量強勁回升，其中，戴爾第 2 季 NB 下單量高達 1300～1400 萬台，相當是該公司去年全年 NB 出貨量一半，供應鏈營運受惠。

三、強勢股

電子：

國巨 (2327)、南亞科 (2408)、晶電 (2448)、友達 (2409)、瑞昱 (2379)

非電：

統一 (1216)、巨大 (9921)、日友 (8341)、長興 (177)、川湖 (2059)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據