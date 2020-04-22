〈台股盤後〉低接買盤進場 翻紅量縮小漲19點 站回10300點

美股連兩日重挫逾 1200 點，亞股今 (22) 日普遍開低，早盤一度走跌逾百點，但隨著美股電子盤翻紅，逢低承接力道進場，盤中鴻海、台達電等電子權值股相繼翻紅，金融權值股富邦金、國泰金也站回盤上，午盤後則由台塑、台塑化翻紅助攻，台股終場上漲 19.32 點或 0.19%，收在 10307.74 點，盤面以被動元件、防疫概念族群表現相對亮眼，成交量縮至 1518 億元。

權值股今日多開低走高，蘋概三王中，鴻海表現最強勢，上漲近 1%，台積電、大立光則在午盤後跌幅收斂，終場下跌不到 1%；金融股中富邦金上漲逾 1%，國泰金也在盤上表現，為盤勢加溫。

高價股方面，股后競爭激烈，矽力 - KY 下跌近 3%，信驊則強漲逾 6%，雙方均站穩 1100 元之上，精測也跌深反彈，上漲逾 3%，其餘如祥碩、譜瑞 - KY 也有 1% 以上漲幅。

盤面焦點為被動元件族群，雙雄開高走高，華新科亮燈漲停，強勢站回所有均線上，國巨也有半根漲停板，其餘如大毅、禾伸堂、奇力新、鈞寶也上漲逾 2%。

生技醫療股表現也不俗，寶齡富錦續強，大漲逾 7%，岱宇、亞諾法漲幅逾半根漲停板，元禎、台耀、美時等均上漲逾 1%。

半導體類股今日在資金挹注下，二極體廠強茂帶量上漲逾 8%，企圖挑戰半年線，記憶體個股旺宏、南亞科與 PC 相關個股聯陽、瑞昱漲幅均逾 3%，表現相對亮眼。

亞股今日多開低走高，台股也在買盤挹注下，站回 10300 點大關，不過從成交量 1500 億元來看，仍低於昨日大跌的 1800 億元，顯見市場持續觀望，加上近期外資回頭轉買反向 ETF 標的，短線仍不宜過於偏多看待，並須留意國際黑天鵝動向。