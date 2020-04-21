〈台股盤後〉雙利空重擊 重挫近300點失守10300點支撐

油價重挫反映市場需求疲軟，拖累美、亞股走低，台股今日遭遇賣壓出籠，加上盤中傳出北韓領導人金正恩命危消息，權值三王與台塑四寶同步走跌，終場大跌 298.29 點或 2.82%，收 10288.42 點，摜破 5 日、10 日線，成交量也放大至 1833 億元。

權值股今日走勢皆軟，蘋概三王開低走低，台積電跌近 3%，失守 300 元大關，鴻海、大立光則分別下跌 3%、4%，台塑四寶也反映原油需求疲軟，台塑化、台塑、南亞、台化跌逾 2%，其他權值股如聯發科也重挫近半根跌停板，拖累大盤走勢。

先前強勢族群如生技、電子股，今日也回檔修正，其中，和康生、美時、台耀等均跌逾 5%，其餘國光生、中化、寶齡富錦等，也都有逾 3% 的跌幅，僅中化生獨守紅盤。

電子零組件方面，晶技漲多拉回，跌幅逾 7%，同族群希華、加高也下跌逾 4%，被動元件則是由國巨領跌，跌幅近半根跌停板，其餘如凱美，奇力新、鈞寶、華新科也有 4% 以上的跌幅。

隨著原油期貨價格跌落負值，反映市場實際需求疲軟，台股今日也在短線獲利了結賣壓出籠下，重挫近 300 點，法人認為，由於台股近期強勁反彈，加上外資態度依然保守，短期仍不宜過於樂觀看待，需持續留意疫情發展，以及國際情勢變化。