〈雙鴻法說〉筆電需求強訂單滿到6月 估Q2營收季增3成 全年續衝新高

散熱大廠雙鴻 (3324-TW) 今 (21) 日召開法說會，展望後市，董事長林育申表示，過去筆電營收表現平平，近期受惠新冠肺炎改變辦公模式，湧進急單，能見度已可看到 6 月，第 1 季遇上過年及中國廠區延後復工，營運可望落底回升，估第 2 季營收季增 35%，全年則可望年增 15% 以上。

林育申指出，過去筆電需求趨緩，疫情爆發後，生活型態與工作模式都被改變，3 月開始就有筆電急單，訂單能見度看至 6 月，動能將能延續至第 3 季，估第 2 季銷售金額將季增 150%、全年出貨年增 2.5 倍。

林育申認為，除筆電需求增加，整體 5G 趨勢沒變，待疫情趨緩後，下半年 5G 手機、伺服器、資料中心等需求仍強勁，下半年營運將優於上半年。

雙鴻第 1 季營收比重方面，筆電占 33%、電競占 20%、手機占 24%、伺服器占 19%。林育申表示，手機因第 1 季韓系品牌出貨旺季，遇上疫情後，歐洲市場需求疲軟，估第 2 季營收將季減 47%、年增 20%。

雙鴻也預測全年營收比重，估筆電 34%、電競 25%、手機占 21%、伺服器占 17%，由於下半年 5G 手機熱潮未減，全年營收仍有機會年增超過 15%、毛利率 20% 以上。

雙鴻第 1 季營收 22.58 億元，季減 18.9%、年減 7.93%；去年營收 102.48 億元，年增 34%；稅後純益 9.69 億元，年增 319%，每股純益 11.71 元。