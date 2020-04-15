協禧散熱模組布局有成 今年營收比重上看2成

散熱風扇廠協禧 (3071-TW) 今 (15) 日舉行線上法說，董事長特助蔡政宏表示，近年持續發展散熱模組業務，由於過去專注於高難度技術的散熱風扇、主動散熱元件業務，因次跨入散熱模組更具優勢，力拚今年全年散熱模組營收比重從 10-15%，提升至 15-20%。

協禧超過 7 成營收比重來自散熱風扇，應用面涵蓋消費性電子、家電、車載、工業等。近年積極從散熱風扇跨入散熱模組，蔡政宏表示，由於主動散熱元件技術門檻高，因此跨入具有技術上優勢，近年拓展散模組業務下，力拚今年營收比重可提升至 20%。

協禧車載產品涵蓋車燈、空氣濾網、汽車音響、坐墊等領域，其中歐美市場占整體營收比重 9 成，特斯拉、福特等車廠均為合作業者，蔡政宏指出，由於打入車載客戶供應鏈後，不易取代，除歐美市場外，將積極發展中國市場。

針對近期新冠肺炎疫情，蔡政宏回應，雖然疫情衝擊首季營收，不過自本月開始產能已恢復正常，除第 2 季原有訂單外，第 1 季部分訂單因疫情導致遞延，預期能在 6 月底前消化完畢。

協禧生產基地主要集中在中國，蔡政宏表示，因應國際趨勢、分散風險，已預定在越南建立廠房，預計今年第 3 季開始投產並出貨，將以網通、非車載等產品為主。