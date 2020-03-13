晶技2月稅前盈餘年增49倍 前2月每股稅前賺0.55元

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 今 (13) 日盤後公布 2 月自結稅前盈餘為 9278 萬元，超預期，月增 20.6%，年增 49.19 倍，每股稅前盈餘 0.3 元，達旺季獲利水準，前 2 月稅前盈餘為 1.7 億元，年增 1.91 倍，每股稅前盈餘為 0.55 元。

晶技今年受惠手機應用頻率元件拉貨帶動，營收、獲利成長，1 月營收 6.53 億元，2 月營收走高到 6.76 億元，月增 3.41%，年增 57.64%；由於出貨產品組合佳，推升毛利率上揚，稅前盈餘突破 9200 萬元大關。

由於 EMS 廠 2 月以來積極復工，蘋果及安卓陣營手機零組件、機構件等加強生產前整備，晶技也受惠，且依手上訂單來看，3 月出貨將優於 2 月 6.76 億元。

晶技今年 1 月及 2 月獲利佳，受惠中國寧波及重慶廠產能恢復，手機應用比重拉升，加上去年調漲產品價格，2 月稅前盈餘創近 3 個月來新高。

晶技 2019 年稅前盈餘 7.66 億元，年增 3.75%，每股稅前盈餘 2.47 元，估計每股純益逾 2.1 元；同時，晶技積極推進在台灣平鎮廠小型化元件製程，預估今年資本支出 11.5 億元，也較 2019 年倍增。