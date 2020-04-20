宜特Q1毛利率寫9季高點 每股賺0.75元

電子產品驗證服務廠宜特科技 (3289-TW) 今 (20) 日公告第 1 季自結財報，雙率均較上季轉正，毛利率攀 9 季高點，稅後純益 6976.9 萬元，季減近 6 成，但較去年同期轉盈，每股純益 0.75 元。

宜特第 1 季營收 7.43 億，季增 3.7%，毛利率 29.73%，較上季轉正，年增 20.18 個百分點，營益率 11.03%，較上季與去年同期轉正；稅後純益 6976.9 萬元，季減 59.78%，較去年同期轉盈，每股純益 0.75 元。

宜特指出，手機品牌廠仍積極推出 5G 手機，未因疫情遞延開案進度，推升第 1 季 RA(可靠度分析) 需求走揚，同時，晶圓代工客戶持續往 5 奈米、3 奈米等先進製程推進，帶動 MA(材料分析)、FA(故障分析) 增溫；居家辦公與教學需求，也帶動 HPC 高效能運算、5G 等先進封裝需求強勁，推升驗證分析訂單湧入。

隨著肺炎疫情持續蔓延，宜特表示，多數半導體大廠已啟動分組辦公，客戶端負責委外分析的員工，也轉移陣地將部分人員移至宜特辦公，更多工程驗證分析訂單轉移至宜特實驗室進行分析，挹注訂單動能。

展望本季，宜特表示，雖然 5G 手機上市時程，可能受肺炎疫情而遞延，但前期工程與設計驗證仍持續進行，且隨著進行中國 5G 基礎建設計畫，IC 設計台廠研發開案也未見停歇，在先進封裝、先進製程與 5G 驗證三箭齊發下，樂觀看待第 2 季表現。