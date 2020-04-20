聯發科智在家鄉競賽開跑 蔡明介：讓在地創新力量發揮影響力

聯發科 (2454-TW) 今 (20) 日宣布，雖然受全球性疫情影響，第三屆「智在家鄉」數位社會創新競賽仍將正常舉辦，即日起開放線上報名，董事長蔡明介表示，「智在家鄉」是為社會創新團隊所打造的平台，在此時更應該踏穩腳步，鼓勵關懷家鄉的民間力量，讓在地的創新能量得以展現，並發揮社會影響力。

蔡明介認為，此次疫情考驗，讓台灣民間深厚科技素養得以發揮，在危機中展現關鍵影響力。從口罩地圖開始到數據整合行動應用，及之後導入大數據 AI 辨識的篩檢機制等，各式數位創新工具，讓我們在疫情衝擊中保持正面態度，努力維持生活平穩有序。

蔡明介強調，病毒雖可怕，但民眾彼此信賴與互助力量更為強大，這也是智在家鄉賽事精神的體現，從社會關懷出發，看見創新、看見希望。

智在家鄉數位社會創新競賽前兩屆報名隊伍遍及全台 21 縣市，涵蓋 180 個鄉鎮市區，觸及都會生活、環境生態、農林漁業及長照等議題，聯發科表示，從創新競賽中可感受到台灣社會勇於創新，尋求改變的企圖心，也看見許多接地氣的創意亮點。

智在家鄉社會創新競賽是聯發科從 2018 年開始發起的競賽，參賽者需選定一個台灣鄉鎮市或區作為主題對象，利用數位科技改善該地區的生活或環境一個問題，強調在地連結，不限主題類型，過去每屆都有超過 300 多隊報名參加，參賽團隊組成多元，包含師生、新創、公部門、協會組織等，疫情當前，各地防疫對策也不在少數，也歡迎防疫相關主題參賽。

智在家鄉即日起開放報名至 7 月 15 日下午 5 時止，預定 8 月下旬公告入圍名單。入圍的 20 組團隊將獲 5 萬元獎金及 5 萬元研發補助，決賽將選出特優一組獎金新台幣 100 萬元、優等獎三組獎金各 20 萬元、特別獎三組獎金各 5 萬元，賽事執行也將根據疫情發展狀況，進行必要配套作業。

除此賽事外，聯發科其他科技教育計畫也沒有停下腳步，從 2001 年起投入超過 18 億元，在科技扎根、人才培育及社會創新，包含程式教育推動、高等教育與產學合作、推動科技應用解決社會問題等。

蔡明介指出，台灣有極高的科技滲透率，民眾在學習跟運用新的數位工具上是很快速，在這次疫情挑戰中就可體會到，深植民間的科技素養，是台灣珍貴的資產。