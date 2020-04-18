〈貴金屬盤後〉新冠治療藥 美重啟經濟計畫振奮風險情緒 黃金連跌3日

週五 (17 日) 交易，黃金期貨價格收低，導致本週下跌約 3％。

由於傳聞已有具治療 COVID-19 潛力的藥物，加上美政府發布逐步重啟美國經濟的路線圖，振奮投資者情緒，使其遠離避險資產。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「風險情緒一直受到美國川普總統支撐，以及美國藥廠 Gilead Sciences Inc 將推出具治療 COVID-19 潛力的藥物，此報導也振奮投資者。市場對放寬防疫封鎖計劃限制的希望越來越高，尤其是在川普制定最快 4 週後取消社交距離限制的準則後。」

「雖然黃金可能因好消息而走跌，但下行空間很可能有限，因為全球遍佈令人失望的經濟數據，這會讓投資人重返現實面。」

6 月交割的黃金期貨價格下跌 32.90 美元或 1.9%，收每盎司 1698.80 美元。

根據 FactSet 數據，此較 4 月 9 日收盤價 1732.80 美元下跌了 3.1%。上週五因假期休市。

5 月交割的白銀期貨價格下跌 32.7 美分或近 2.1%，收每盎司 15.295 美元。本週虧損 4.7%。

Otunuga 認為，金價若持續低於 1700 美元，恐會開啟近期內邁向 1675 美元的道路。

週四晚間新聞報導指稱，臨床試驗的早期證據表明 Gilead (GILD-US) 藥廠開發的一款藥具有治療 COVID-19 的潛力。此消息激勵美股大盤上升，黃金因而走疲。在川普發布重啟美國經濟的計畫後，風險資產也獲得提振。

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