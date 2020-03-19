美時戒毒癮藥市占率攀升+減肥藥貢獻千萬美元 今年營運看俏

特殊學名藥廠美時 (1795-TW) 總經理 Petar Vazharov 今 (19) 日表示，戒毒癮藥在美市占率已提升至 20%，預期全年市佔率將持續攀升，減肥新藥 Qsymia 雖然短期受到疫情影響，不過全年看好有 1300-1400 萬美元營收貢獻，今年整體營運正向看待。

外界關注的戒毒癮用藥，副總經理沈燁指出，戒毒癮藥今年累計前 2 月因進行備貨調整，導致營運不盡理想，不過今年第 2 季前出貨將恢復水準，加上去年有大藥廠退出市場，市占率已從過去的 10% 提升至 20%，法人看好，美時戒毒癮用藥具價格優勢，市占率有機會提升至 4 成，且在市佔率提升下，有助毛利率同步成長。

美時旗下孫公司 Alvogen Korea，去年第 4 季在韓國上市減肥新藥 Qsymia，Petar Vazharov 表示，由於競爭對手因遭美國 FDA 警示，藥品被收回，此舉有助美時 Qsymia 拓展藥品市場。

Petar Vazharov 指出，目前韓國受到武漢肺炎疫情影響，民眾不願前往醫院，Qsymia 短期將受到疫情影響，銷售受阻，不過全年來看，仍看好可貢獻營收 1300-1400 萬美元。

其他新品部分，Petar Vazharov 表示，將有 2 項生物相似藥，送交申請台灣 TFDA 藥證；抗血癌用藥則預計 7 月可取得美國暫時性許可審查。

針對武漢肺炎疫情，外界關心藥品是否出現斷料、斷工問題，對此，沈燁回應，公司來自中國採購的比例僅 8%，預期短期對營運衝擊小，加上生產安全庫存有 4-12 個月，不會有缺料風險，同時尋找第二藥廠資源。