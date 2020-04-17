危老改建賺很大 天母44坪老透天賣出億元

危老改建持續發酵，政府也著手延長危老政策的落日時間，帶動市場老宅買賣與改建整合的腳步加快。根據實價資料顯示，台北市的天母地區就有兩棟屋齡 59 年的老舊透天平房，地點靠近磺溪、不具店面效應，但建坪 44 坪的透天分別成交 1 億 296 萬元與 9204 萬元，整合者應該看好改建效益，透過購買大地坪的透天申請獎勵重建。



信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，危老的獎勵容積的確讓一些本來還有價差的交易案，因為整合後開發商可以爭取更多容積，興建更多面積銷售，而屋主或地主也可以賣到心中的理想價格，最終順利成交，因此從實價可以發現市中心的精華路段，陸續有些高價的老舊透天成交傳出。



此次實價紀錄可以發現，北市傳統優質住宅區段的天母地區，磺溪畔的天母北路 44 巷區塊，有兩棟的透天平房成交，分別成交 1.0296 億元與 9204 萬元，兩筆交易的土地單坪價格約 181~182 萬元，透過此次交易可順利整合 107.4 坪的土地，若透過危老相關獎勵則可爭取更多的獎勵容積。



此次危老獎勵的落日條款即將到期，目前則是將落日的期程往後，對於一些還在整合中的案子相當有利，尤其是越來越多的成功案例做為指標，民間自主想要參與都更或危老的意願度也正在提昇當中。