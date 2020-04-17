零確診+護國神積 台股周K笑納4連紅

台股進入 4 月站穩月線後，頗有「關關難過關關過」的態勢，雖然外資持續賣超台股，但台股本周第 2 度傳出武漢肺炎零確診喜訊，加上護國神積—台積電在法說後，ADR 大漲逾 5%，台股本周周線將可拉出連續第 4 根紅棒。台股極短線多空角力主戰場，將墊高至 10400 點區間，站穩 10422 點多頭還有繼續北上企圖。關鍵點位為 10359、10422、10486 點。

台股今日如順勢開高，可留意 10400 點關卡能否站穩，兩端哨站為 10387 與 10422 點，站穩 10422 點之後，多方持續北上，10449 與 10486 為 10500 點中途站，10521 站穩，確認 10500 點收復。如要再挺進 10600 點，是否闖過 10564 為重要觀察點。但如 10359 點未能守住，需提防短線獲利調節賣壓擴大，10300 點關卡兩端哨站為 10324 與 10275 點，不宜再棄守 10245 點，否則失守 10200 點與下方護城河 10171 點，台股本波攻勢將告一段落。

對於台股周線拉出第 4 根紅棒，多頭老神在在。對短線投資人來說，差別只是本周周線紅棒的長度，以及是否出現上影線。今日觀察的重點，仍在於外資是否認錯回補，配合蘋果將推平價版新機的訊息，除台積電之外，電子三王與蘋概股今日將扮演指數衝關的先鋒部隊。另外也可留意新台幣匯率，如新台幣匯率再度升過 30 元關卡，外資回頭機率也可望大增。

雖然台灣本周單日出現第 2 度零確診喜訊，但防疫仍不可輕忽，在這場彷彿第四次世界大戰的全球抗疫大作戰中，生技相關族群也獲得了最佳的鹹魚翻身機會。甚至以中長線的角度來看，從防疫、保健甚至到相關藥品、疫苗等，需求將持續增加。而投資人的選股方向，除了業績亮眼，最好已有獲利，也可參考法人籌碼，如有法人加持，短線上還是有加分效果。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)