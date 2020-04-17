【馮冠華專欄】科技掛帥，機會成本珍貴，有需要換碼的要把握時機

4 月 17 日推介 - 美團點評 （3690）

推介原因及策略：估計公司股價，會因蘇格蘭投資基金 Baillie Gifford （Tesla 的第二大股東）增持的消息而造好。在 ATM 當中，美團的走勢也相對落後，甚有條件追回失地。另外，美團亦是昨天南下資金淨流入最多的個股，全日有 2.82 億元淨流入，屬近日罕見的。最後，若同股不同權公司可被納入恆指，美團染藍應是不用置疑的。建議現價買入作中長期投資。

1）上日港股市況總結：恆指週四偏軟。指數以 24025 點開出，下跌 120 點，之後跌幅曾擴大至 290 點，低見 23855 點；但及後在道指期貨及 A 股轉跌為升的影響下，跌幅曾收窄至 43 點，高見 24103 點，最終以 24006 點收盤，下跌 139 點。成交金額按日下跌約 6% 至 1058 億。港股通南向轉為淨流出，但金額不大，只是約港幣五千萬。滬深股通北向也錄淨流入，金額按日增加逾 10% 至約人民幣 38 億。藍籌 10 升 36 跌 4 持平。



板塊方面，線上醫療、新經濟、乳業、軟件、物管、半導體及體育用品股表現較好。做空比率回落至 13.4%。牛熊證街貨最新比例為 41:59，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 55:45。重貨區方面，熊證仍在 25000-25049，牛證則下移至 23600-23649。恆指夜期報 23909 點，下跌 41 點，低水 97 點。港股 ADR 下跌 81 點，相當於恆指 23925 點。

簡評：在 A 股及道指期貨回穩下，恆指昨天的跌幅，遠比筆者估計的少，24000 點也失而復得，股王騰訊（700）全日造好，並重返 $400 以上及以全日高位收盤，是恆指不至多失的功臣。ATM 其餘的阿里巴巴（9988）及美團點評（3690）也造好，前者重返 $200 以上而後者亦曾升至 $100；另外，平安好醫生（1833）及阿里健康（241）再破頂，軟件股金山（3888）、金蝶（268）及微盟（2013）亦連續兩天逆巿造好，相反，滙豐（5）卻被興隆集團財困的消息影響而下跌，也令股東平保（2318）及銀行板塊偏弱。



筆者曾指出，新經濟、5G 及手機設備會是反彈的第一梯隊，舊經濟股則應盡量不碰，而昨天的市場操作，某程度上也和這建議相近；甚至美股方面，納指近日的走勢也遠勝道指！由於近日市場非常飄忽，若有輪換，筆者認為 5G 及手機設備股有關注價值，中興（763）、鐵塔（788）、舜宇（2382）和丘鈦（1478）會是對象。其他筆者仍看好的，還包括中芯（981）及網龍（777）。

執筆時，道指又因美國最新首領失業救濟金人數超於預期而下跌，但那指卻很快便背馳上升，相信有朝一日，疫情過後，還是科技掛帥。08 年的雷曼事件後，全球市場的復甦，筆者認為某程度上是由智能手機的崛起所帶動。雖然疫情及石油價格等不明朗因素揮之不去，但在部署上，筆者重新再建議投資者的組合應以科技股為主。機會成本珍貴，有需要換碼的要把握時機。

今天的市場焦點會是中國公布首季的 GDP 數據，數字與市場反應同樣難猜，中央政府在數據後會否再有政策出台也無從得知。上證昨天 2800 點失而復得，縱然兩市成交金額少於六千億人民幣，但感覺頗有築底回升之勢。雖然港股近日走勢較貼近美股，但若 A 股能重拾升軌，港股必能受惠，不要忘記在港的上市公司，大都擁有不少中國業務也。

2）中國今天將公布首季 GDP 數據，市場密切注視新冠肺炎疫情對經濟影響。《路透》調查預測，內地首季 GDP 同比收縮 6.5%，為 1992 年開始公布季度 GDP 數據以來首次出現負值，部分機構預測更悲觀。（經濟日報）

3）美股上日市況總結：美股三大指數走勢反覆，當中道指先跌後回穩，最終上升 33 點或 0.14%，標指及納指則表現較佳，早段已報升，最終分別上升 0.58% 及 1.66%。十年期債息回落至 0.617%，美滙指數上升至 99.93，紐約期油持平在 19.87 美元，恐慌指數 VIX 則下跌 1.79% 至 40.11，黃金下跌至 1731.7 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：平安好醫生（01833）宣布，收到全球最大的家庭醫生組織 WONCA 頒發的認證證書，WONCA 將平安好醫生的 AI 系統標準評定爲最高級別。公司表示，這在全球尚屬首次，標誌中國智造 AI 醫療技術與國際接軌，也代表平安好醫生 AI 系統達到世界 AI 醫療技術的最高水平。

據銷售文件披露，南韓 SK 集團旗下 SK E&S，以每股 21.15 元至 22 元，配售中國燃氣 (00384) 約 5.35 億股，套現 113.15 億至 117.7 億元。每股作價較昨天收市價 24.3 元，折讓 9.46% 至 12.96%。

外電昨天報道，新加坡石油巨頭之一興隆集團財困，興隆的銀行債務至少達 30 億美元。當中以滙豐 （5） 佔比最大，約 6 億美元。

據聯交所權益披露，美團（3690）獲蘇格蘭投資基金 Baillie Gifford 增持，持股量由原來的 4.97%，增至 5.08%，並成為美團第四大股東。資料顯示，Baillie Gifford 於本週二（14 日）在場內以每股平均價為 96.1713 元，買入 564.84 萬股，涉資約 5.43 億元，增持後 Baillie Gifford 共持有美團約 2.58 億股。注意，Baillie Gifford 也是 Tesla 的第二大股東。

神州租車（699）表示，公司兩名主要股東神州優車及由華平投資（Warburg Pincus）持有的 Amber Gem 達成買賣協議。Amber Gem 將分兩次收購神州租車股份，首次交易會以每股作價 2.3 元收購 9860.8 萬股神州租車股份，作價較神州租車今日收市價 2.03 元有 13.3% 溢價，規模佔其已發行股本總額約 4.65%。



另外，在第二批股份收購中，Amber Gem 會按每股 3.4 元有條件收購神州租車股份，總代價不多於 1.16 億美元，以 1 美元兌 7.7525 港元計算，即不多於約 2.64 億股，相當於總股本 12.46%。神州優車及 Amber Gem 於交易前分別持有神州租車已發行股本總額約 25.92% 及 10.11%。如兩宗交易均完成，神州優車於神州租車的持股比例將跌至 8.81%，而 Amber Gem 持股佔比則會升至 27.22%。

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