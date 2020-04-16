半導體需求持穩 大銀Q2出貨估持平Q1

鉅亨網記者林薏茹 台北 2020年4月16號12點55分

上銀集團旗下大銀微系統 (4576-TW) 不受肺炎疫情影響，農曆春節假期結束開工後，來自半導體、電子業等急單需求拉升，2、3 月營收逐月成長超過 3 成。大銀表示，半導體訂單需求目前未看到趨緩情況，但由於市場不確定性高，估第 2 季出貨量可望持平第 1 季。

大銀在農曆春節假期結束開工後，半導體、電子業等急單需求強勁，帶動 2 月營運優於 1 月與去年同期，營運落底回溫，而 3 月受惠半導體、面板兩大產業拉貨動能持續，營收衝高達 2.53 億元，月增 43%，年增 25%，創近 18 個月新高，且已連 2 個月營收優於去年同期。

大銀表示，疫情爆發以來，客戶需求湧現，且許多客戶開始下較長期的訂單，也未看到半導體相關需求有趨緩情況，訂單仍照常出貨，不過，工具機、自動化等應用，目前則未明顯回溫。

從各地區來看，大銀歐洲市場營收占比 25%，中國約 20%，台灣 15%，美國 10%，亞洲地區不含中國則近 3 成。大銀指出，目前歐洲地區出貨物流均正常，而義大利、西班牙市場則是出貨量不大；中國地區方面，需求從 2、3 月開始浮現，第 2 季才會有較明顯的拉貨動能。