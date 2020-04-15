美聯準會力挺 2類債券資產後市有撐

美國聯準會增加企業債加購計畫，為債市注入強心針，法人分析，此舉有助於信心面回穩，BBB 級債券及評等較佳的 BB 級債券，可望優先獲得較大支撐。

為抑止新冠肺炎疫情擴散，世界各國多採取極端手段，使得非必要性的經濟活動嘎然而止，債券市場亦受到重大打擊。根據盧米斯賽勒斯債券團隊研究，高收益債、投資等級債券於疫情期間的跌幅，已分別創下史上第三及第二深。

彭博巴克萊美國高收益債債券指數於今年 2 月至 3 月期間跌幅高達 - 15.3%，僅次於金融海嘯的 - 33.3%，與 1990 年美國的經濟衰退期間的 - 17.2%。攤開投資等級債數據，同段疫情期間，彭博巴克萊美國公司債指數跌幅為 - 9%，僅次於金融海嘯時期的 - 15.4%。

由於債市危機起，美國聯準會將進行公司債購買計畫，除了投資等級公司債及其 ETF，再擴大納入「墮落天使」債券 (限 3/22 之前原為投資級信評企業，但後來被降評至 BB 級) 以及部分高收益債 ETF，顯示 Fed 更積極作為，避免更多企業受經濟急凍的影響。

富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人張瑞明表示，儘管美國高收益債將非 Fed 計畫內的主力買入資產，然擴大信用保護傘的舉動，已再度為市場注入強心針。而由 Fed 企業信用機制與本身的信用風險來看，處於投資級債邊緣的 BBB 級債券，與非投資等級當中評等較佳的 BB 級債券，因信心面回穩，可望優先獲得較大支撐。

資料來源：Bloomberg、美銀美林總報酬指數，截至 2020/4/9，富蘭克林華美投信整理。

盧米斯賽勒斯債券團隊也認為，「墮落天使」債券值得留意。因為能在這場衰退中倖存的企業，將可能成為反彈時最亮眼的星星，而被調降信評等至 BB 級的「折翼天使」，最有可能成為本波因疫情造成經濟衰退中的倖存者，主要是這些企業中，許多帳上仍有豐沛現金、且融資管道暢通，有機會安度衰退。而且這些債券原為信評在 BBB 級以上的投資等級債，雖受疫情短期因素影響，被降評至高收益債級別，一旦市場回復常態後，這些折翼天使反彈的力道往往不可小覷。

盧米斯賽勒斯債券團隊提醒，過去每次大衰退之後，資產價格都出現報復性反彈，錯過這些反彈將使投資的長期績效大打折扣。以彭博巴克萊美國高收益債債券指數為例，假若投資人從 1983 年 7 月開始不間斷投資，截至 2019 年底，該指數逾 30 年報酬率為 2083%。但是，投資人若於每次經濟衰退後的兩年內都不碰市場，報酬率將陡降至 447%，幾乎只有不間斷投資的五分之一。

展望後市，張瑞明表示，現階段市場已大致反映經濟急凍與國際油價重挫利空，建議對全球高收益債券類基金應可耐心持有，或適度分散至投資級債券型基金，並留意後續因企業信用事件引發的短線擾動，或有受事件影響波動度與風險仍存在，短期應留意違約率變化，故建議目前空手的投資人，不妨先檢視本身風險屬性，再分批逢低介入。