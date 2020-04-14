上市櫃去年海外、大陸投資雙創新低 獲利逆勢締新猷

金管會今 (14) 日公布國內上市櫃公司去 (2019) 年海外及大陸投資情形，去年受到中美貿易戰影響，使得上市櫃公司海外、大陸布局雙雙縮手，去年海外投資年增 1557 億元，大陸投資增加 117 億元，雙創歷史新低。不過，在海外、大陸市場的獲利卻都創下史上新高，兩大市場合計大賺 8211 億元。

海外投資部分，截至去年底止，上市公司 710 家，上櫃公司 566 家，合計 1276 家赴海外投資，占全體上市 (櫃) 公司總家數 1608 家的 79.35%，較前一年底增加 5 家。

上市公司累計海外投資 6 兆 1002 億元，上櫃公司 5911 億元，合計 6 兆 6913 億元，較上年底增加 1557 億元，主要是因海外子公司營運資金需求、參與現金增資或增加營運據點，其中上市、上櫃公司皆以半導體業投資金額較大。

海外投資損益部分，上市公司去年獲利 4540 億元，上櫃公司賺 358 億元，合計獲利 4898 億元，整體較前一年度增加 54 億元，上市公司主要事半導體業因成本控制有成且營運狀況改善及認列投資利益增加所致，而上櫃公司主要其他業因 2018 年度提列採權益法投資的減損及認列部分債權的預期信用損失，而去年無此情形，故獲利相對增加。

而大陸投資部分，上市公司 670 家，上櫃公司 528 家，合計 1198 家赴大陸投資，占全體上市 (櫃) 公司總家數 1608 家的 74.5%，較 107 年底減少 2 家。

上市公司累計大陸投資 2 兆 2684 億元，上櫃公司 2426 億元，合計 2 兆 5110 億元，較前一年底增加 117 億元，主要是基於營運策略考量增設大陸子公司或參與現金增資，或因應子公司業務拓展或建廠的資金需求，其中上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業投資金額較大。

大陸獲利部分，上市公司去年賺 3155 億元，上櫃公司獲利 158 億元，合計獲利 3313 億元，整體較前一年度增加 38 億元，其中上市公司去年投資利益較去年同期增加 31 億元，主要是半導體業因獲利漸穩及成本控制有成且營運狀況改善所致；上櫃公司去年投資利益較前一年同期增加 7 億元，主要光電業因成本控管得宜所致。

