全球首季PC出貨年減12% 華碩、宏碁皆衰退雙位數

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響全球個人電腦供需，根據市調機構 Gartner 統計，今年第 1 季全球個人電腦出貨量僅達 5163.7 萬台，年減 12.3%，創下 2013 年以來，全球個人電腦市場最大跌幅，其中，惠普、宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW) 出貨量皆年減雙位數。

Gartner 指出，品牌電腦廠 1 月底受中國因應疫情封城、2 月延後復工影響整體電腦產量，運輸阻斷也造成物流困難，加上多數廠商因 Windows 10 升級潮結束，同時因應經濟不確定性，換機策略轉趨保守等，衝擊整體個人電腦銷售。

而從品牌廠市占分析，Gartner 表示，全球前三大聯想、惠普、戴爾市占提升，合計市占率達 65.6%，年增 5.1 個百分點，顯示龍頭品牌地位持續集中，但受疫情衝擊，聯想、惠普在亞太地區銷售量皆年減雙位數，而戴爾則受惠美洲需求強勁，在所有品牌廠中出貨量逆勢增加，年增 2.2%。

台廠方面，Gartner 統計，宏碁、華碩出貨量分別達 290 萬台、260.3 萬台，年減 12.7%、26.2%，市占分別為 5.6%、5%；宏碁、華碩日前也公告第 1 季營收，年減皆逾 1 成，創近年來單季新低，展望第 2 季，業者表示，疫情風險仍在，但近期遠距辦公、教學商機增加，可望帶動銷售成長。

從區域分析，Gartner 表示，由於美洲地區疫情在第 1 季末爆發，因此第 1 季美國個人電腦出貨量仍年增 0.8%，預期第 2 季影響將擴大，而亞太地區首季出貨量則年減 27.1%，主因是受各國政府、消費者活動 2 月停止影響，歐洲，中東和非洲地區出貨量則皆年減 7%。

展望今年，Gartner 指出，新冠肺炎疫情持續蔓延全球，第 1 季造成個人電腦供需端失衡，隨著全球對遠距工作、遠距教學需求增加，可望推升個人電腦出貨，但短期品牌廠、供應聯仍在恢復階段，短期恐仍無法滿足相關需求。