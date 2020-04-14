全球PC出貨量Q1年減10-12% 需求增加不敵停工和物流障礙

初步數據顯示第一季 PC 出貨量驟減，武漢肺炎 (COVID-19) 疫情在全球大流行雖然帶動遠距辦公和教學對傳統電腦的需求，卻不敵疫情導致的生產中斷和物流瓶頸，讓去年回春的 PC 市場再度黯然。

根據顧能 (Gartner) 周一 (13 日) 發布的初步資料，全球 PC 第一季出貨量減少 12.3% 至 5,160 萬台，為 2013 年以來最大單季降幅。美國出貨量比去年同期小幅增加，但季比大減 30.2%。

Gartner 統計 Q1 全球 PC 出貨量。(來源: Gartner)

而根據 IDC 的報告，全球 PC 第一季出貨量下降 9.8% 至 5,320 萬台，美國同期出貨量觸及逾 10 年低點。兩家公司數據略有出入反映對 PC 定義的差異。

IDC 統計 Q1 全球 PC 出貨量。(來源: IDC)

IDC 表示，需求增加可能只是暫時現象，原因是消費者和企業可能在疫情之下縮減支出。

不過 IDC 預估，等到疫情影響消退，PC、顯示器等產品將迎來長期的成長。 IDC 顯示和設備研究部門副總裁 Linn Huang 說，企業原本讓用戶固定在某個地方使用他們的產品，但為了長期經營目的，未來至少得做到投資遠距設施這點，而為了防疫待在家中的消費者，也將了解到保持技術更新的重要性。

整體而言，各廠商出貨排名大致穩定，聯想 (Lenovo) 仍位居第一，惠普 (HPQ-US) 和戴爾 (DELL-US) 緊追在後，三家公司合計市占率超過一半。

全球 PC 市場去年回春。根據顧能統計，2019 年全球 PC 出貨量總計 2.61 億台，比 2018 年增加 0.6%，是 7 年來首次成長。