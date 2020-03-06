疫情影響 台PC今年出貨年減幅擴大達4.3%

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情蔓延全球，市調機構 IDC 今 (6) 日表示，在個人電腦市場中，顯示器與桌上型電腦受疫情影響程度最劇烈，預期今年全年個人電腦市場出貨量將下滑至 225 萬台，年減 4.3%，減幅擴大 1.5 個百分點，其中第 1 季年減幅度也由原先的 0.9% 擴大到 7.4%。

IDC 表示，今年受到換機潮結束、肺炎疫情影響，全球個人電腦供應鏈、品牌廠商將面臨更大挑戰，台廠宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW) 為例，供應鏈復工、復產率仍偏低，雖然廠商 2 、3 月在台灣仍有庫存支撐，但未來供給仍具不確定性。

顯示器方面，IDC 指出，去年起市場動能趨緩，廠商調整策略以發展大尺寸、專業型螢幕為主，但受到肺炎疫情影響上游供應鏈出貨，預期今年台灣顯示器市場將呈現負成長，平板電腦方面，雖然商用需求持續增長，但受家用市場需求疲弱影響，預期整體平板市場出貨將年減 13.9%，僅達 86 萬台。

IDC 進一步表示，第 1 季為個人電腦市場傳統淡季，加上今年農曆春節較早，廠商通路庫存早已因應春節做好規劃，因此短期疫情對台灣個人電腦產品影響有限，但疫情持續蔓延全球恐造成產品供應吃緊、衝擊終端需求，因此對今年出貨表現不樂觀，強調仍需觀察後續疫情變化。